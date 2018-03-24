Подозрительный пакет остановил движение на трассе Киев – Харьков: в полиции сообщили детали

Днем 24 марта правоохранители были вынуждены перекрыть движение на трассе Киев – Харьков неподалеку от Борисполя.

Автомобильное движение временно перекрывали из-за подозрительного предмета в пакете.

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Как уточнил представитель начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович, примерно в 10 утра субботы правоохранителям поступило сообщение о "заминировании" трассы Киев – Харьков неподалеку от города Борисполя, информирует "Интерфакс-Украина".

Движение на этом участке автодороги было приостановлено.

Обнаруженный на трассе предмет в пакете взрывотехники отправили на экспертизу. Движение восстановлено, – отметил Жукович.

Однако, какой именно предмет обнаружили в пакете, в полиции не уточнили. Известно лишь, что пакет был прикреплен к дорожному знаку.

По состоянию на обед 24 марта движение на этом участке трассы уже восстановили.



Движение на трассе Киев – Харьков остановили из-за подозрительного предмета