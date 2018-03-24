16:56
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Подозрительный пакет остановил движение на трассе Киев – Харьков: в полиции сообщили детали

128 Читати новину українською
Движение на трассе Киев – Харьков остановили из-за подозрительного предмета
Движение на трассе Киев – Харьков остановили из-за подозрительного предмета / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Днем 24 марта правоохранители были вынуждены перекрыть движение на трассе Киев – Харьков неподалеку от Борисполя.

Автомобильное движение временно перекрывали из-за подозрительного предмета в пакете.

Смотрите также: В Харькове в ДТП столкнулись сразу 6 авто: фото

Как уточнил представитель начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович, примерно в 10 утра субботы правоохранителям поступило сообщение о "заминировании" трассы Киев – Харьков неподалеку от города Борисполя, информирует "Интерфакс-Украина".

Движение на этом участке автодороги было приостановлено.

Обнаруженный на трассе предмет в пакете взрывотехники отправили на экспертизу. Движение восстановлено, – отметил Жукович.

Однако, какой именно предмет обнаружили в пакете, в полиции не уточнили. Известно лишь, что пакет был прикреплен к дорожному знаку.

По состоянию на обед 24 марта движение на этом участке трассы уже восстановили.

Рух на трасі Київ – Харків перекривали
Движение на трассе Киев – Харьков остановили из-за подозрительного предмета

Теги: Новости Киева Новости Украины Чрезвычайное происшествие Дороги Новости Борисполя Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
35691
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук