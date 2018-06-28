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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Подписал какие-то бумаги": появилась тревожная информация о состоянии здоровья Клыха

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Станислав Клых
Станислав Клых / Соцсети

У украинского политзаключенного Станислава Клыха существенно ухудшилось состояние здоровья, его даже из колонии этапировали в психиатрическую больницу. По словам матери пленника Кремля, из-за этого с ним тоже не сумел встретиться адвокат. Кроме того отмечается, что пленник "подписал какие-то документы".

Как рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, Станислав разговаривал со своей мамой еще 7 июня: тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку, передает телеканал "Прямой".

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Сама же Тамара Клых заметила, что во время последней встречи с Клыхом адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

"На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу. Звонила к российской правозащитнице Татьяне Щур. Она мне сказала, что был у него адвокат, а сам Станислав находится в очень плохом состоянии, поэтому адвокат не мог с ним даже поговорить. Говорит, думаю, что его отправят в больницу, он какие-то документы подписал, но какие именно, я не знаю. Поэтому, вполне вероятно, что его отправили в больницу", – убеждает женщина.

Напомним, ранее российский правозащитник Николай Щур заявлял, что украинскому политзаключенному Станиславу Клыху предоставляется надлежащая психологическая помощь в полном объеме.

Кто такой Станислав Клых?
Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 году украинский политзаключенный был подвергнут принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где он содержится.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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