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      Юрий Бутусов

      Томос как оберег от Кремля

      282
      Варфоломей и Епифаний
      Варфоломей и Епифаний / UNIAN

      Предоставление Томоса – самое масштабное историческое событие в истории Православной церкви Украины за последние 333 года!

      Константинопольский патриарх Дионисий Четвертый под давлением Кремля подчинил украинскую церковь Москве в 1687 году, и спустя 332 года патриарх Варфоломей вернул украинской церкви свободу. Тогда это было предвестником скорого распада Речи Посполитой и наступления Московского царства в Украине, а сейчас это предвестник явления Украины как сильного конкурента нынешнему московскому царю. Вы слышите поступь веков? День подписания Томоса будет во всех учебниках истории.

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      Четыре внешнеполитических события мирового масштаба стали ключевыми успехами для Украины за 5 лет – саммит НАТО 1 апреля 2014-го, Минское соглашение 5 сентября 2014-го, Безвизовый режим с ЕС, полученный 11 июня 2017-го, и Томос для Православной церкви Украины, полученный 6 января 2019-го.

      Но Томос выделяется среди всех этих событий – потому что это успех не только государства, но и общества. Россия ведет войну, устроила экономическую блокаду, берет заложников только потому, что рассчитывает расшатать моральную основу украинского сопротивления. И воздействие российской пропаганды идет не только через СМИ, но и через церковь. Разрыв в обществе и уход от России, создание украинской самоидентификации – это и есть победа, ведь уже сейчас российское давление приводит к консолидации украинского общества.

      Да, это, безусловно, достижение Президента Украины и этот успех теперь навсегда будет связан с его именем.

      Да, Петр Порошенко будет использовать этот успех для своей предвыборной кампании, но что ж – в данном случае заслужил. Что, на мой взгляд, отнюдь не снимает с него ответственность за многочисленные провалы в реформах государства и за коррупцию, хаос в правительстве и силовых структурах, которые контролирует президент и его БПП. Просто государство многомерно, и политические лидеры в нем – тоже. Что-то удается блестяще, и такие успехи надо понимать и ценить.

      Москва срежещет зубами, все российские СМИ сегодня приятно читать, они просто с ума сходят от злобы и бессилия. Теперь процесс перехода приходов Российской православной церкви на сторону Украинской церкви пойдет гораздо быстрей.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Публикации Томос Новости политики РПЦ
      Источник: 24 Канал
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