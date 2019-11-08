Подписей за мою отставку будет еще больше, – Рябошапка пожаловался на давление против ГПУ
В начале ноября в Раде начали собирать подписи за отставку действующего генпрокурора Руслана Рябошапки. Как ни странно, инициировал процесс одиозный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Свидетельствует ли это о расколе в президентской команде – точно неизвестно. Однако сам Рябошапка считает сбор подписей закономерным.
Генпрокурор говорит: давление на Генпрокуратуру в последнее время только усиливается. Все потому, что увеличивается количество открытых дел против чиновников. Об этом Рябошапка рассказал в программе " Что это было " в эфире 24 канала.
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На должность генпрокурора меня делегировал президент. А "Слуга народа" – это фракция, которая поддерживает президента. Местами. А местами не поддерживает. Коммуникации между фракцией, президентом и мной по поводу того, что происходит в парламенте, – не было. Я и не просил ни президента, ни фракцию, чтобы они уменьшили давление на меня,
– подчеркнул генпрокурор.
Рябошапка говорит: чем активнее будут работать прокуроры, тем больше усилиться давление на ГПУ. А пока оно ощущается только в медийном плане.
Чем активнее мы будем работать, тем больше будет увеличиваться и давление. Подписей за мой отзыв будет становиться все больше,
– добавил генпрокурор.
Почему Дубинский хочет отставки Рябошапки ? Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.
Причина для отставки генпрокурора в том, что Рябошапка якобы закрыл дело в отношении детектива НАБУ, который "слил" данные против Игоря Гладковского, сына екс-первого заместителя секретаря СНБО. Последние замешаны в коррупционных скандалах по делу "Укроборонпрома".
Также Рябошапка якобы покрывает убийц. Однако, кого именно – Дубинский не сказал.