Подписей за мою отставку будет еще больше, – Рябошапка пожаловался на давление против ГПУ

В начале ноября в Раде начали собирать подписи за отставку действующего генпрокурора Руслана Рябошапки. Как ни странно, инициировал процесс одиозный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Свидетельствует ли это о расколе в президентской команде – точно неизвестно. Однако сам Рябошапка считает сбор подписей закономерным.

Генпрокурор говорит: давление на Генпрокуратуру в последнее время только усиливается. Все потому, что увеличивается количество открытых дел против чиновников. Об этом Рябошапка рассказал в программе " Что это было " в эфире 24 канала.

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На должность генпрокурора меня делегировал президент. А "Слуга народа" – это фракция, которая поддерживает президента. Местами. А местами не поддерживает. Коммуникации между фракцией, президентом и мной по поводу того, что происходит в парламенте, – не было. Я и не просил ни президента, ни фракцию, чтобы они уменьшили давление на меня,

– подчеркнул генпрокурор.

Рябошапка говорит: чем активнее будут работать прокуроры, тем больше усилиться давление на ГПУ. А пока оно ощущается только в медийном плане.

Чем активнее мы будем работать, тем больше будет увеличиваться и давление. Подписей за мой отзыв будет становиться все больше,

– добавил генпрокурор.