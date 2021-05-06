Служба безопасности Украины выявила схему, которая предусматривала тайные автобусные рейсы с временно оккупированных территорий Донбасса в подконтрольные Украине области. За это люди платили деньги российским боевикам.

Пассажиров перевозили в Днепропетровскую и Харьковскую области, а также в обратном направлении. Маршрут проходил по территории России и через временно неподконтрольные участки границы.

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Что известно о схеме

По информации СБУ, организатором бизнеса является житель Макеевки Донецкой области. Пассажиров он перевозил в 2 своих собственных микроавтобусах. Каждый месяц состоялось примерно 5 таких рейсов.



Организатора задержала СБУ / Фото СБУ

Мужчину удалось задержать

СБУ разоблачила в пункте пропуска "Гоптовка" транспортные средства участников схемы. Одного из дельцов задержали и сообщили о подозрении. Продолжается досудебное расследование. Блокирование схемы СБУ проводила совместно с Госпогранслужбой.

Обратите внимание! В декабре 2020 года правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который нелегально перевозил людей в ОРДЛО.