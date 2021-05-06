Подпольные рейсы из ОРДЛО за взятку террористам: СБУ обнаружила схему дельцов на Донбассе
Служба безопасности Украины выявила схему, которая предусматривала тайные автобусные рейсы с временно оккупированных территорий Донбасса в подконтрольные Украине области. За это люди платили деньги российским боевикам.
Источник:СБУ
Пассажиров перевозили в Днепропетровскую и Харьковскую области, а также в обратном направлении. Маршрут проходил по территории России и через временно неподконтрольные участки границы.
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Что известно о схеме
По информации СБУ, организатором бизнеса является житель Макеевки Донецкой области. Пассажиров он перевозил в 2 своих собственных микроавтобусах. Каждый месяц состоялось примерно 5 таких рейсов.
Организатора задержала СБУ / Фото СБУ
Мужчину удалось задержать
СБУ разоблачила в пункте пропуска "Гоптовка" транспортные средства участников схемы. Одного из дельцов задержали и сообщили о подозрении. Продолжается досудебное расследование. Блокирование схемы СБУ проводила совместно с Госпогранслужбой.
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