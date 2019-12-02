Подрались и въехали в здание: чем закончился конфликт в киевском кафе

В столице подрались посетители и работники заведения MisterCat. После конфликта посетители въехали на автомобиле в дверь ресторана и скрылись.

В результате драки пострадали 8 человек, которые работают в ресторане, сообщили в фейсбуке полиции Киева.

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В полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокольской в Дарницком районе. Заявительница сообщила, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение учреждения,

– отметили в столичном отделе коммуникации.

Группа людей нарушала общественный порядок, конфликтовала с посетителями и персоналом ресторана. После массовой драки злоумышленники повредили имущество учреждения, въехав на автомобиле БМВ в дверь ресторана, пишет Киев Оперативный.



Пострадали 8 работников ресторана / Полиция Киева

Сейчас полиция установила личность владельца иномарки. Им оказался 39-летний киевлянин. Правоохранители ищут других лиц, причастных к правонарушению.

Полиция официально не называет ресторан, но по информации Киева Оперативного, погром произошел в заведении MisterCat на Позняках.