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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Подрались и въехали в здание: чем закончился конфликт в киевском кафе

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      Драка в столичном ресторане / Фото полиции Киева

      В столице подрались посетители и работники заведения MisterCat. После конфликта посетители въехали на автомобиле в дверь ресторана и скрылись.

      В результате драки пострадали 8 человек, которые работают в ресторане, сообщили в фейсбуке полиции Киева.

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      В полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокольской в Дарницком районе. Заявительница сообщила, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение учреждения,
      – отметили в столичном отделе коммуникации.

      Группа людей нарушала общественный порядок, конфликтовала с посетителями и персоналом ресторана. После массовой драки злоумышленники повредили имущество учреждения, въехав на автомобиле БМВ в дверь ресторана, пишет Киев Оперативный.

      київ ресторан бійка авто
      Пострадали 8 работников ресторана / Полиция Киева

      Сейчас полиция установила личность владельца иномарки. Им оказался 39-летний киевлянин. Правоохранители ищут других лиц, причастных к правонарушению.

      Полиция официально не называет ресторан, но по информации Киева Оперативного, погром произошел в заведении MisterCat на Позняках.

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Транспорт
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