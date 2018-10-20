Подробиці безкарної кар'єри Ємельянова – творця "Донецького правосуддя"

Неймовірно, але цьому судді, здається, знову доведеться роздавати подарунки як справжньому Санта Клаусу. Йдеться про Артура Ємельянова – в часи Януковича – сірого кардинала суддівської системи та одного з творців так званого "Донецького правосуддя".

За колишнього президента Артур Ємельянов був заступником голови Вищого господарського суду України, в якому разом зі своїм начальником Віктором Татьковим вони вибудували масштабну схему заробітку грошей.

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Вся вертикаль господарських судів України була підпорядкована Татькову та Ємельянову і була влаштована так, що будь-яке рішення, яке стосується господарських суперечок можна було купити за гроші. З іншого боку, якщо закон був на вашому боці, то судді підпорядковані Ємельянову не могли просто так взяти і винести рішення на вашу користь.



Віктор Татьков та Артур Ємельянов

За прийняття законного рішення часто теж треба було платити, оскільки, якщо ви не заплатите за законне рішення, ваш опонент може купити рішення незаконне.

Відтак, за часи Януковича скандальна пара Віктор Татьков та Артур Ємельянов, а також підконтрольні їм судді втрутилися в розгляд сотень справ. Не дивно, що суддя Ємельянов за часи своєї кар’єри встиг непогано збагатитися.

Цей суддя є власником дванадцяти квартир, кількох офісів і будинку на тисячу квадратних метрів. Вражений такими суддівськими статками, я в 2015-му році, прийшов до нього за коментарем, щоб запитати звідки у Ємельянова гроші на все це майно. Втім, скандальний суддя, просто зачинився від мене в кабінеті.

Зрештою, після кількох моїх журналістських розслідувань, Генеральна прокуратура таки порушила проти впливового судді Ємельянова кримінальне провадження. А спецслужби Ліхтенштейну повідомили українських прокурорів, що в одному з банків цієї маленької європейської країни вони виявили тринадцять мільйонів швейцарських франків, які лежали на рахунку дружини судді Ємельянова.

І ось здавалося б, Україні можна суттєво поповнити бюджет, повернувши ці гроші, бо все, чого просили в Ліхтенштені вчасно надіслати підтвердження, що кошти можуть мати злочинне походження.

Втім, у відведений термін, українська сторона так і не надіслала листа до Ліхтенштейну, відтак, місцевий суд, прочекавши майже п’ять місяців, арешт з банківського рахунку дружини судді зняв.

А за деякий час, скандальний суддя Ємельянов навіть вийшов на роботу, і став знову слухати справи у Вищому господарському суді.



Суддя Артур Ємельянов

Як це йому вдалося? Мої джерела твердять, що Ємельянову довелося як щедрому Санта Клаусу роздати в якості подарунків більшу частину з цих тринадцяти мільйонів швейцарських франків за правильне розслідування його справи в прокуратурі.

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І ось результат: Ємельянов досі на свободі, він вільно пересувається світом і хоч нещодавно нарешті був відсторонений від слухання справ, втім, досі зберігає посаду судді. Відтак не дивно, що таким щедрим Санта-Клаусом в суддівській мантії зацікавилася Служба безпеки України. Днями в СБУ заявили, що викрили Ємельянова ще й у фінансуванні тероризму. В нього провели обшук і знайшли чималі суми у валюті.

СБУ стверджує, що Ємельянов тісно пов’язаний з донецькими сепаратистами, зокрема, всі ці роки він безперешкодно вкладав отримані з продажу суддівських рішень гроші в купівлю нерухомості в окупованому Донецьку.

В одному з офісів, придбаних Ємельяновим навіть розмістився так званий центробанк донецьких сепаратистів. Крім того, СБУ отримала докази того, що підконтрольні Ємельянову фірми регулярно сплачували податки бойовикам.

Нагадаю, що дружина судді – Світлана, в минулому депутат Донецької міської ради, голосувала разом з іншими обранцями навесні 2014-го року за проведення в місті Донецьку сепаратистського референдуму. Також, коли в 2015 році сам суддя отримав мобілізаційну повістку, він відмовився іти на війну.



Дружина Артура Емельянова Світлана

І ось через три роки у СБУ відкрилися очі. Вона оголосила судді Ємельянову підозру у підтримці терористів. Втім, не думайте, що тепер цей суддя затриманий і перебуває за гратами. Він досі на волі. А Служба безпеки, не виключено, як і їхні колеги не даремно сподівається, на щедрість цього судді-Санта Клауса. Це легко перевірити. Повернімося до цієї теми за кілька місяців і дізнаємось, як справи у судді Ємельянова.