В Киевской области под Борисполем 10 июня легковой автомобиль врезался в припаркованную фуру. В страшной автокатастрофе погиб полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Романов и его жена Татьяна.

Романовы погибли 10 июня

Авто Романовых врезалось в фуру. Ее водитель припарковался всего за несколько минут до трагедии и пошел в магазин. Когда он вернулся, то уже увидел жуткое зрелище, информирует Obozrevatel.

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В ужасном ДТП удалось выжить только собаке. Супруги Романовы погибли на месте, травмы были несовместимыми с жизнью.



Тела Романовых из авто доставали спасатели / Фото Киев Оперативный

У супругов осталось двое взрослых дочерей и внуки.

Что известно о полковнике Николае Романове

Николай Романов – опытный военный. Начинал службу в Германии, затем его перевели в Узбекистан.

Служил в Генштабе, представлял воздушные силы с дислокацией в Виннице и Киеве.

Романов был интеллигентным, умным и очень сдержанным. Воздушные силы во всех странах отличаются тем, что здесь служат лучшие военные. Он был очень образованным и взвешенным,

– сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Много времени полковник уделял семье и внукам. Посещал Чехию, ведь там живет одна из дочерей супругов.

"Мы вместе преодолевали все тяготы нашей жизни в отдаленных гарнизонах, жили как одна семья, и в радостях, и в невзгодах. Судьба свела их вместе с Татьяной, они любили друг друга и вместе ушли. Коля приехал в нашо гарнизон лейтенантом, был честным, порядочным и очень жизнерадостным", – сообщила изданию Людмила Кричко.



Полковник Николай Романов / Фото Obozrevatel

Микола та Тетяна Романови / фото Obozrevatel

Смотрите видео с места жуткого ДТП: