Родные Андрея рассказали, что он был настоящим патриотом, поэтому и поехал на восток защищать нашу независимость. Погибший хотел, чтобы война как можно быстрее закончилась.

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В АТО бойцу было проще

До начала российской агрессии Андрей работал водителем на различных предприятиях Кривого Рога. Сначала в автобусном парке, потом на заводе "Коммунист". Товарищ погибшего Дмитрий Белобров рассказал, что познакомился с Гонаром в 2017 году.

Он все время говорил, что его тянет обратно в АТО. Там у него остались друзья, там ему было все проще и понятнее. Так он объяснял. И он заключил контракт и пошел служить в 128-ю бригаду. Когда вернулся, его место водителя уже было занято. Я забрал его к себе на работу,

– вспомнил Белобров.

Впоследствии мужчина уехал работать в другой город, но созванивался с бойцом. Тот ему не признался, что снова уехал воевать.



До войны Гонар работал водителем

"На Пасху по телефону он говорил, что работает где-то в Черкассах. Так и не признался мне. Потому что я ругался, говорил, что хватит, уже возраст. Нужно устраиваться здесь, в мирной жизни. Поэтому для меня стало полной неожиданностью известие о его гибели на Донбассе", – признался товарищ Андрея.

По его словам, Гонар был "из тех редких людей, с которыми можно было решить все вопросы". Он никогда никого не предавал и не подставлял.

Отца потеряли трое детей

Личная жизнь у Андрея не сложилась. Он трижды пытался создать семью, но не удавалось. От первого брака у него осталась 25-летняя дочь, у которой уже есть своя семья. Также у него был 23-летний сын от второго брака и 11-летняя дочь от третьего. Кроме того, боец ухаживал за старыми родителями, которых уже нет в живых.

Я сам отслужил срочную службу. Хотел тоже подписать контракт, чтобы служить вместе с отцом. Но он мне не позволил,

– рассказал сын погибшего Виталий.

По его словам, отец хотел приехать домой, но у него никак не получалось.



Сын Гонара тоже хотел пойти на войну

Андрей увлекался рыбалкой, даже на фронте находил время поймать рыбу, пожарить и угостить товарищей. Также он охотился. Незадолго до того, как ушел на фронт, купил ружье.

Кроме того, мужчина увлекался автомобилями. Перед тем, как поехать на Донбасс, он подарил свой старенький ВАЗ другу.

Обратите внимание! Андрей Гонар погиб от осколочного ранения 26 июня. Трагедия случилась, когда пророссийские боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины возле Песков. Похоронят защитника в родном Кривом Роге 30 июня.