Подробности громкого убийства Захарченко и самоубийство влюбленной пары – топ-5 видео недели

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Подробности громкого убийства главаря "ДНР" Захарченко

Вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Взрывчатка, которой убили главаря донецких террористов, была заложена в лампу в кафе. А привели устройство в действие с помощью телефонного звонка. Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны Захарченко, поэтому заведение тщательно охранялось. И понятно, что без помощи своих установить бомбу было практически невозможно. Несмотря на это в России, ожидаемо, в убийстве Захарченко обвинили Украину.

Смотрите видео о жизни и смерти украинского врага Захарченко

Детали ужасного самоубийства подростков в Днепре

Они написали записку, взяли в руки розовые лепестки и покончили жизнь самоубийством. В Днепре пара влюбленных выпрыгнула из окна восьмого этажа гостиничного номера. Оба скончались еще до приезда медиков. А почему решились на такой шаг – объяснили в предсмертной записке: "В свои годы мы уже пожили и познали жизнь" – выведено мелким почерком. Правоохранители говорят, что подростки несколько дней снимали квартиру в небоскребе. К самоубийству оба тщательно готовились.

Смотрите видео о самоубийстве влюбленной пары в Днепре

"Томосу УПЦ – быть": Варфоломей объявил свое решение патриарху Кириллу

Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил Московскому патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине. Хотя глава русской церкви преодолел тысячи километров, чтобы убедить патриарха Константинополя не признавать единую украинскую церковь. Сразу после встречи Греческое православное издание пишет: Украина получает автокефалию. И уже ведутся соответствующие процессы. Пока что точная дата неизвестна. До конца года документы должны подписать.

Смотрите видео судьбы Томоса для Украины

Крупнейшие военные учения в России

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях "Восток-2018". Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников. К России присоединится Китай и Монголия. Последние масштабные учения Россия провела ровно год назад "Запад-2017", и они заставили напрячься половину стран Европы.

Смотрите видео о начале военных учений в России

"Мы все такие гады": бойцы ВСУ рассказали о руссийском плене и ситуации возле Новгородского

27 августа на фронте ранили одного украинского военного, в общем по позициям ВСУ стреляли семь раз. Но кроме поливания огнем, враг поджигает поля. Пламя уже вплотную приблизилось к позициям Вооруженных Сил Украины в окрестностях Новгородского. Из-за дыма бойцам трудно дышать, но тушить пожар крайне опасно. Ведь делать это приходится под прицелом вражеского оружия. Боец ВСУ Михаил был в плену российских военных. "Там говорили про некоторые вещи достаточно открыто – о своих званиях, о женах-"хохлушках", и о том, что мы все – гады", – рассказал он.

Смотрите видео о ситуации на Донбассе