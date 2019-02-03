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      Подробности из жизни Епифания: как живет и справляется с предстоятельством в новой церкви

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      Сергей Думенко, который известен всему православному миру как митрополит Епифаний, 15 декабря вышел из Софии Киевской в новом статусе. Кроме него претендентов на престол митрополита было еще двое: Винницкий митрополит Симеон, как представитель московской патриархии, и епископ Владимир Черпак из автокефальной церкви.

      За Епифания проголосовало больше всего – 36 делегатов.

      Читайте также: Как будет происходить вхождение на престол митрополита Епифания

      Однако обойти Епифания мог еще один церковник – митрополит Луцкий Михаил, но он снял свою кандидатуру еще до голосования. Якобы из-за шантажа Филарета, который выставил ультиматум: или от Киевской патриархии выдвинут Епифания, или ноги его не будет в соборе. В свою очередь, Епифаний утверждает, что никаких договоренностей или давления не было.

      Известно, что он давно был фаворитом патриарха. Работал его секретарем, управлял делами Киевской патриархии и должен был заменить Филарета на случай болезни или смерти.

      Патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

      Патриарх Филарет и митрополит Епифаний

      Еще с детства Епифаний мечтал стать священником. Его детство прошло на Буковине, где он вместе с бабушкой часто ходил в храм. В школе парень был послушным и не хулиганил. Он сидел за первой партой, хорошо учился и любил много читать.

      Директор Старожадовской школы, в которой учился Епифаний, Анна Гранат вспомнила, что он был очень опрятным и собранным в школьные годы. И это проявлялось во всем: от записей в тетрадях до внешнего вида.

      После школы он уехал из родного села Старая Жадова в Киев, где сначала учился в семинарии, а затем в духовной академии. Тогда год стажировался в Афинском университете в Греции, а не в Москве, как большинство высших иерархов. В 2010 стал ректором Киевской богословской академии.

      Предстоятель Епіфаній (справа знизу у білій рубашці) у випускному класі

      Предстоятель Епифаний (справа снизу в белой рубашке) в выпускном классе

      За полтора месяца своего предстоятельства он дал несколько интервью. Ему даже звонили российские пранкеры, но на провокационные вопросы об отношении к геям митрополит ответил – он за реформы в церкви. Также Епифаний отметил, что хочет, чтобы церковь отошла от консерватизма и была открытой.

      Новый глава ПЦУ живет скромно. Обедает в монастырской трапезной, а под рясой носит белые рубашки с брюками и темные свитера, а не брендированные вещи. Также он имеет аккаунты в соцсетях Facebook и Twitter, правда, ведут их помощники.

      Епіфаній Порошенко

      Епифания не раз критиковали, в том числе и за участие в "Томос-туре"

      Обвиняли митрополита и в пиаре Порошенко в так называемом "Томос-туре" по Украине. После того как Порошенко вручат удостоверение кандидата, совместные поездки прекратят.

      Это не поддержка кандидата Порошенко. Это в определенной степени признательность человеку, который сделал столько для того, чтобы этот Томос состоялся,
      – отметил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

      Тем временем приходы Московского патриархата продолжают переходить к украинской церкви, теперь их уже две сотни.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Религия Епифаний Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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