Подростка, который выбросил кошку с 9 этажа, привлекли к ответственности через год

Дети в 15 и 16 лет, которые выбросили кошку с 9 этажа дома в январе 2019, по закону отвечать не могли. Отвечали их родители – за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Однако детей-правонарушителей можно привлечь к ответственности, когда они достигнут соответствующего возраста.

Двое подростков 15 и 16 лет в января 2019 года на улице Линкольна во Львове выбросили с 9 этажа кошку, сняли это на видео и выложили в интернет. Об этом напомнили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Уголовное производство закрыли 20 декабря 2019, по его итогам:

Когда одному из правонарушителей исполнилось 17 лет, его привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с животными (речь о штрафе от 3400 до 5100 гривен – увы, точную сумму штрафа полиция не сообщила).

Родители обоих подростков привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (точную сумму штрафа не сообщили, но речь идет о 850 – 1700 гривнах).

Коротко о скандальном видео с кошкой, которую сбросили с 9 этажа:

17 января двое львовских подростков 15 и 16 лет выбросили из окна 9 этажа кошку.

Весь процесс они сняли на видео, которое опубликовали в инстаграм.

На видео ребята смеются и шутят, пока животное летит вниз и бьется об подоконники.

Благодаря активности пользователей соцсетей, подростков быстро идентифицировали.

На следующий день разбили окна в квартире одного из подростков и разрисовали стены его дома.

18 января львовская зоозащитница Андриана Байло написала заявление в полицию.

Интересно, что 19 января 2019 полиция сообщала, что начала уголовное производство по поводу изготовленя и распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости .



Максимальное наказание за такое преступление – до 3 лет ограничения свободы. Однако впоследствии дело переквалифицировали.