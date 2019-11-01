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      Подростка убило током на железной дороге во Львове

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      Подростка убило током на железной дороге во Львове
      Подростка убило током на железной дороге во Львове / Укринформ

      Подростка ударило электрическим током на львовской железной дороге. Он умер на месте. Правоохранители два дня пытались установить личность погибшего.

      Полиции удалось с карты памяти мобильного телефона, что был у юноши, вытащить его прижизненные фото.

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      31 октября полиция выяснила его имя. Погибшим оказался 15-летний житель Каменка-Бугского района, который учился в одном из колледжей Львова, передает пресс-служба полиции.

      Известно, что во время удара юноша находился на крыше вагона. Что там делал погибший – не известно.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Львова Дети и несовершеннолетние Электроэнергия Железная дорога Жертвы
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