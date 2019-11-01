Подростка убило током на железной дороге во Львове

Подростка ударило электрическим током на львовской железной дороге. Он умер на месте. Правоохранители два дня пытались установить личность погибшего.

Полиции удалось с карты памяти мобильного телефона, что был у юноши, вытащить его прижизненные фото.

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31 октября полиция выяснила его имя. Погибшим оказался 15-летний житель Каменка-Бугского района, который учился в одном из колледжей Львова, передает пресс-служба полиции.

Известно, что во время удара юноша находился на крыше вагона. Что там делал погибший – не известно.