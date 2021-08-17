Однако правоохранители задержали злоумышленников. Они оказались местными жителями, которым 12, 15 и 16 лет.

Другое событие Не смогли помириться: в Одессе мужчина брызнул газовым баллончиком в лицо водителя маршрутки

Почти ничего не похитили

Ребята забрызгали 49-летнего пострадавшего слезоточивым газом и забрали его сумку. Там были деньги и мобильный телефон. Когда следователи нашли подозреваемых, те во всем сознались.

Правоохранители изъяли баллончик с газом, а также похищенные сумку, телефон и деньги. На фото, которое обнародовали, 350 гривен и 2 доллара. Вероятно, это и были все "плоды" грабежа.



Деньги, которые изъяли у детей / Фото Нацполиции

Ребенок с криминальным прошлым

14 августа объявили подозрение самому старшему из этих ребят. Как выяснилось, он ранее уже нарушал закон в апреле и мае. Поэтому подростка будут судить в Первомайском суде по 2 производствам.

Какое наказание им грозит

Сейчас решается вопрос привлечения к ответственности и 15-летнего парня, который может быть причастен к преступлению. А вот 3 злоумышленнику повезло – он еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Этот инцидент расследуют по статье о разбое. Если вину 2 старших юношей докажут, им грозит от 7 до 10 лет заключения.



Место, где ограбили жителя Харьковщины / Фото Нацполиции

Похожее событие в Киеве

В Голосеевском районе столицы 1 августа группа малолетних парней ради развлечения напала на прохожего. Они не только брызгали в него газовым баллончиком, но и били ногами.

Очевидцы инцидента рассказали, что никаких конфликтов у пострадавшего с подростками не было. Он просто шел по двору, а дети начали брызгать слезоточивым газом.