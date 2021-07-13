Подростки снимали жесткую драку девушек в Харькове: видео 18+

В Харькове две девушки-подростки подрались посреди улицы. Их товарищи в этот момент стояли вокруг, а кое-кто даже снимал это "действо".

Видео драки распространили в сети 12 июля. Перед этим его опубликовал в инстаграме аккаунт Povazhka, который сейчас уже полностью пуст.

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Напоследок еще потянула

Почему подрались девушки неизвестно. На записи одна из них сидит возле другой и бьет кулаками по голове. Ее оппонентка в этот момент лишь пытается закрыться.

Потом вокруг начали кричать, что уже достаточно. Тогда девушку в розовом начали поднимать. Однако она была неготова завершать конфликт. Поэтому потянула соперницу за волосы.

В видео драки присутствует насилие. Поэтому мы не рекомендуем просматривать его детям и впечатлительным (18+).

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Журналисты 24 канала пытаются получить подтверждение или опровержение этой информации в полиции Харьковщины. Там пообещали вскоре узнать, фиксировали ли правоохранители районных отделений такое правонарушение.