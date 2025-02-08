В Запорожье подростки убили и подожгли собаку, чтобы сделать фото с ее трупом

Случай неслыханной жестокости произошел в Запорожье. Там подростки убили собаку.

В соцсетях появилось видео, на котором трое подростков тянут мертвую собаку по лестнице заброшенного здания и ведут съемку на камеру мобильного телефона. Затем они поджигают тело животного, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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В сети писали, что подростки убили собаку и пытались сфотографироваться с трупом животного.

Правоохранители установили несовершеннолетних с видео. Ими оказались жители областного центра, в возрасте от 14 до 16 лет.

Полицейские провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства, тело погибшего животного направили на экспертное исследование.

Начато уголовное производство по факту жестокого обращения с животными из хулиганских побуждений, что привело к гибели животного.

Напомним, что в Винницкой области отравили собаку-волонтера Джесси, которая собрала 100 тысяч гривен на ВСУ.