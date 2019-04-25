Подростки избили до смерти своего товарища за долг: детали резонансного инцидента на Львовщине

В городке Жовква на Львовщине трое несовершеннолетних до смерти забили своего товарища и затем закопали его во дворе. Кроме того, один из злоумышленников сфотографировал тело погибшего и обнародовал эти фотографии в одной из соцсетей.

По информации полиции, погибшим оказался семнадцатилетний житель одного из сел Жовковского района. Кроме того, правоохранители установили, что ночью с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов трое несовершеннолетних жестоко избили своего знакомого. О злоумышленниках известно, что это двое местных жителей в возрасте пятнадцать и семнадцать лет, а также семнадцатилетний житель одного из сел Жовковского района.

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Когда подростки увидели, что парень умер, они вынесли его тело из подвала, занесли за дом и закопали. В то же время несовершеннолетние сфотографировали тело погибшего и впоследствии один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети. Последнее собственно и помогло полиции выйти на след злоумышленников.

"Как убеждает один из участников, он случайно сфотографировал и из-за неисправностей телефона фотографии были направлены другому человеку, который сообщил об этом сотрудникам полиции", – говорит начальник Жолковского отделения полиции Андрей Коцур.

Подростки затем в присутствии полицейских, психолога и родителей рассказали, что избили своего знакомого, потому что тот задолжал им 12 тысяч гривен и не мог их вернуть.

По словам родственников погибшего, 17-летний Павел ушел куда-то со своими знакомыми и не возвращался домой в течение 12 дней. Однако в полицию семья не обращалась, поскольку тот так исчезал часто.

"Ездил в Старый Роздол, Новый Роздол. Где-то там подрабатывал. Но он звонил, а тут не звонил вообще", – отметил брат погибшего Олег.

Сестра парня Мария Демус, со своей стороны, утверждает, что за Павлом пришли 12 апреля двое его знакомых (Валик и Володя) и забрали его.

Это произошло около 5 часов вечера. Где-то около 12-и позвонила его подружка Зоряна и сказала, что Пашу бьют сильно, требуют деньги. Она рассказала, что он должен отдать деньги до завтра до 12 часов, иначе "не знает, что ему сделают",

– заметила женщина.

Сестра парня добавляет, что тот сначала задолжал 2 тысячи гривен, а затем, вероятно, его поставили на так называемый "счетчик", и сумма выросла до 12 тысяч гривен.

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Сейчас всех несовершеннолетних злоумышленников задержали и они признались в содеянном. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения. Продолжается досудебное расследование. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса об умышленном тяжком телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Тем временем, соседи злоумышленников не верят, что они такое могли сделать.

"Я знаю его с детства. Нормальный, спокойный ребенок был, адекватный, всегда приветствовался, приветливый. Никогда бы не могла подумать, что он мог такое сделать", – охарактеризовала одного из парней соседка Илона.

К сожалению, в последнее время в Украине произошел не один случай, когда подростки нападали и на взрослых мужчин. В частности, в середине марта в Харькове пятеро несовершеннолетних жестоко поиздевались над прохожим. Кроме того, два похожих инцидента произошли в Киеве зимой – в конце и в начале января.

По словам детского омбудсмена Николая Кулебы, жестокость и насилие в детской среде – это результат воспитания и ценностей, которые прививаются ребенку, или же безответственное отношение к воспитанию со стороны родителей.

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Парни и девушки, которые видят насилие или испытывают его на себе – ретранслируют его. Порой, таким образом они самореализуются. Для них очень важно чувство принадлежности к группе, потому что они могут идти за ней. Они боятся потерять "друзей" и стать "изгоем". Если у детей нет досуга, благодаря которому они могут реализоваться, тогда они сами его ищут, и часто – деструктивно,

– подчеркнул он в комментарии 24 каналу.

Какое наказание предусмотрено для малолетних агрессоров? Украинское законодательство для несовершеннолетних предусматривает уголовную и административную ответственность. К уголовной ответственности могут привлекать детей, которые до совершения преступления достигли 16 лет. Это так называемый общий возраст уголовной ответственности.

Также закон предусматривает и пониженный возраст уголовной ответственности. Говорится о детях, в возрасте от 14 до 16 лет, которых могут привлечь к уголовной ответственности за такие преступления: