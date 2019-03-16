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      Подростки с оружием и дети в форме:что оккупанты организовали на годовщину аннексии Крыма в Ялте

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      Оккупанты организовали на годовщину аннексии Крыма в Ялте
      Оккупанты организовали на годовщину аннексии Крыма в Ялте / Крим.Реалии

      В оккупированной Ялте 16 марта по случаю годовщины аннексии Крыма Россией провели парад на набережной города. Российская власть снова использовала детей – они в военной форме вместе с казаками и представителями "народного ополчения" пронесли 20-метровый российский флаг.

      К так называемому шествию также присоединились глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов и оккупационные власти Ялты, пишут "Крым.Реалии".

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      К оккупантскому параду присоединился также экс-депутат парламента Франции Тьерри Мариани.

      После завершения мероприятий молодежные организации Ялты представили присутствующим так называемый флешмоб, в котором задействовали представителей "народного ополчения" и подростков из военно-патриотического клуба. Их одели в форму "зеленых человечков" и дали в руки стрелковое оружие.


      Детей одели в военную форму/ Источник: krymr.com


      Подросткам в руки дали оружие      / Источник: krymr.com

      Оккупанты не обеспечили никаких заборов и не устанавливали рамки металлоискателей, как это делали годом ранее. Однако вокруг главной сцены дежурили патрули Росгвардии.


      В оккупированной Ялте вспомнили о годовщине аннексии Крыма/ Источник: krymr.com

      Что известно об аннексии Крыма Россией?
      В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      ОККУПАНТЫ ПРИВЛЕКАЮТ ДЕТЕЙ К МИЛИТАРИЗАЦИИ ПОЛУОСТРОВА:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Дети и несовершеннолетние Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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