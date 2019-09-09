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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Подростки выбросили сверстника из окна недостроя в Каменском: что известно

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      Недетское преступление под Днепром
      Недетское преступление под Днепром / Иллюстративное фото (pixabay)

      Из окна недостроенного детского сада в городе Каменское 15-летние подростки выбросили своего сверстника. Инцидент произошел 7 сентября, его увидели жители соседнего дома и сообщили в полицию.

      Полиция Каменского подтвердила: 7 сентября примерно в 18:30 на территории недостроя между 15-летними подростками возник конфликт. Один из ребят получил травмы.

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      По факту травмирования подростка в Днепровском районе Каменского полиция начала уголовное производство (говорится об умышленном средней тяжести телесном повреждении).

      Однако о причинах конфликта и обстоятельствах получения подростком травм в полиции комментировать отказались, ссылаясь на тайну следствия.


      Сад, о котором говорится / Фото сообщества "Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

      Пользователь фейсбука с именем "Владислава Запорожец" в группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" написала: "Из окна второго этажа недостроенного садика выбросили подростки своего сверстника. Вызвали скорую, полицию. Ребенок чудом жив".


      Скриншот сообщение свидетеля инцидента из группы "Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

      Другие члены сообщества в комментариях отметили, что в указанном недострое "притон наркоманов и алкашей".

      Булінг
      Большинство издевательств от сверстников дети испытывают в школах / инфографика 24 канала

       Напомним: Во Львове хозяйка побила студенток-квартиранток – полиция рассказала детали

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Днепра Кам'янське
      Источник: 24 канал
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