Подростки выбросили сверстника из окна недостроя в Каменском: что известно

Из окна недостроенного детского сада в городе Каменское 15-летние подростки выбросили своего сверстника. Инцидент произошел 7 сентября, его увидели жители соседнего дома и сообщили в полицию.

Полиция Каменского подтвердила: 7 сентября примерно в 18:30 на территории недостроя между 15-летними подростками возник конфликт. Один из ребят получил травмы.

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По факту травмирования подростка в Днепровском районе Каменского полиция начала уголовное производство (говорится об умышленном средней тяжести телесном повреждении).

Однако о причинах конфликта и обстоятельствах получения подростком травм в полиции комментировать отказались, ссылаясь на тайну следствия.



Сад, о котором говорится / Фото сообщества "Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Пользователь фейсбука с именем "Владислава Запорожец" в группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" написала: "Из окна второго этажа недостроенного садика выбросили подростки своего сверстника. Вызвали скорую, полицию. Ребенок чудом жив".



Скриншот сообщение свидетеля инцидента из группы "Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Другие члены сообщества в комментариях отметили, что в указанном недострое "притон наркоманов и алкашей".



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