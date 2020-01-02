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      Подростки жестоко избили бездомных в Днепре

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      Подростки жестоко избили бездомных в Днепре / gorod.dp.ua

      К прохожим обратился бездомный и попросил вызвать скорую помощь. Он рассказал, что его другу очень плохо, и ему кажется, что тот умирает.

      Пострадавший мужчина лежал на парапете и практически не двигался, сообщает Gorod.dp.ua.

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      Ночью его и его друга подростки беспричинно избили арматурами. Первые несколько часов мужчина ни на что не жаловался, однако уже под утро ему стало плохо.

      На место приехали бригада скорой помощи и реанимобиль. Медики привели пострадавшего мужчину в чувство, однако состояние мужчины по-прежнему тяжелое.

      Подростки избили бездомных в Днепре / Фото: gorod.dp.ua

      На вид ему 45 лет. Пострадавшего и его друга забрали в больницу, поскольку тот тоже был сильно избит. На лице у него были гематомы и раны, а на теле – много ударов и ссадины.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Новости Днепра Криминал
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