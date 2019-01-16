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      Подростков, которые жестоко избили мужчину в Киеве, заставили извиниться: видео

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      Подростки, избившие мужчину в Киеве, извинились за свои действия
      Подростки, избившие мужчину в Киеве, извинились за свои действия / Фото из Facebook

      Двух подростков, которые вечером 15 января в Киеве группой вместе с другими несовершеннолетними жестоко избили мужчину возле станции метро "Дворец Спорта", "заставили" извиниться за свои действия.

      Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

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      Пока одни там кого-то "ищут" и "устанавливают", ребята из одной организации самостоятельно нашли "детей", которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет всем читателям,
      – говорится в подписи к видео.

      Как видно на записи, двое подростков лежа на снегу извиняются за то, что напали на человека толпой и жестоко избили его. Также подростки добавляют, что не являются участниками никаких праворадикальных организаций.

      В то же время, на видео заметно, что за спинами подростков стоят неизвестные люди, лиц которых не видно. Они заставили школьников пообещать, что те не будут больше ни на кого нападать.

      Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что во вторник вечером, 15 января, в Киеве посреди улицы возле торгово-развлекательного центра "Гулливер" группа подростков жестоко избили мужчину. Инцидент произошел у входа на станцию метро "Дворец спорта".

      В Киеве подростки жестоко избили мужчину: смотрите видео 18+

      Впоследствии в полиции сообщили, что задержали подростков до выяснения всех обстоятельств дела. Следователи киевской полиции такие действия квалифицируют как хулиганство. Сейчас они устанавливают личность пострадавшего мужчины, ведь официальных заявлений об избиении от него не поступало.

      Если вина несовершеннолетних в избиении будет доказана, то их ждет наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на шесть месяцев, или ограничения свободы до пяти лет. Но те же действия, совершенные группой лиц – караются ограничением воли на срок до пяти лет.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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