Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Экспертиза подтвердила, что 13-летний парень осознавал свои поступки и их последствия.

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Прокуроры просят о продлении меры пресечения

Прокуроры внесли ходатайство о продлении подозреваемому меры пресечения на 30 дней. Судебное заседание по этому поводу запланировали на 27 августа.

Отметим, что еще 28 июля Волчанский райсуд Харьковской области избрал для Богдана Ф. меру пресечения – содержание в приемнике-распределителе для детей.

Суд отклонил апелляцию адвокатов

А 25 августа суд отклонил жалобу адвокатов относительно меры пресечения для подозреваемого. Защитники настаивали на якобы непричастности парня к преступлению.

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