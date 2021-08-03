Подросток, которого подозревают в убийстве Мирославы Третьяк, был пьян в день трагедии

13-летний подозреваемый в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в вечер трагедии был пьян. Такую информацию установили во время досудебного расследования.

По данным следствия, подросток умышленно нанес девочке не менее 10 ударов тупым предметом. Целился нападающий в голову Мирославы.

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Досудебное расследование установило, что 28 июля в промежуток времени с 16:00 до 18:00, молодой, будучи в состоянии алкогольного опьянения в помещении заброшенного здания умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов,

– говорится в постановлении суда.

С заброшенного здания и местности вокруг него следователи изъяли несколько фрагментов кирпича. Из квартиры подростка они забрали средства для стирки и влажную одежду подозреваемого.

Предлагал жертве нарвать яблок

Следователи опросили подругу Мирославы, которая играла с ней в день убийства. Девочка рассказала, что к ним пришел подросток и предложил пойти нарвать яблок. Мирослава согласилась, обещав вернуться, но так и не пришла.

Сам подозреваемый подтвердил, что был с 6-летней соседкой в ​​заброшенном здании. Он признался, что нанес удары, а затем оставил пострадавшую без сознания и пошел домой.

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