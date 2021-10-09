Подросток погиб в ДТП из-за неубранного сгоревшего грузовика: жуткие фото

На 135 километре автодороги Знаменка – Луганск – Изварино 8 октября загорелся грузовик МАЗ. Пожар повлек за собой другую трагедию, в результате которой погиб несовершеннолетний юноша.

Как объяснили спасатели, в Днепровском районе внезапно загорелся грузовик.

Важно Владельца маршрутки, у которой выпали двери, наказали большим штрафом

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на моторный отсек и кабину водителя. Пожарные определенное время тушили пожар, который они таки потушили в 17:23. Пострадавших в этом пожаре не было.

По этой же трассе двигался микроавтобус Ford. Вероятно, его водитель не заметил на обочине сгоревший грузовик и врезался в него.

В салоне зажало 14-летнего парня. В результате аварий он погиб. Тело из искореженной машины доставали спасатели,

– рассказали в ГСЧС.

42-летний водитель микроавтобуса Ford от госпитализации отказался.

Подросток погиб в ДТП / Фото ГСЧС