15 июля в зоне Операции Объединенных сил разыскали 17-летнего парня из Пустомытовского района. Он сбежал из дома, чтобы присоединиться к составу ООС.

О пропаже 17-летнего Дениса Лагодича, жителе села Грынив, полиции сообщил его отец 13 июля. Об этом пишет прессслужба полиции Львовской области.

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По словам мужчины, парень вышел из дома накаунне примерно в 22:00, после чего связь с ним была потеряна.

Полиция немедленно объявила несовершеннолетнего в розыск. 15 июля парня нашли на блок-посту возле города Славянск Донецкой области. По его словам, он хотел присоединиться к военным и "с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства".

17-летний Денис здоровым и невредимым вскоре вернется домой. Вместе с тем правоохранители посоветовали парню подождать еще несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки и реализовывать свои планы в законный способ.