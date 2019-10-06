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      Подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП в Запорожье: есть жертвы – фото видео

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      Смертельная авария в Запорожье
      Смертельная авария в Запорожье / Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области

      В Запорожье 15-летний парень на Hyunday выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате аварии погиб 14-летний парень, еще четверо несовершеннолетних получили травмы.

      Полиция Запорожья сообщила, что парень взял машину без разрешения родителей.

       К теме: Подросток совершил жуткое ДТП на Одесщине, есть погибший: фото, видео

      В результате аварии 14-летний пассажир Hyundai скончался от полученных травм под наблюдением врачей. Еще двое ребят 2004 и 2005 годов рождения, доставлены в больницу.


      В больницу с травмами попал также водитель автомобиля Daewoo Lanos 1983 года рождения / фото ГСЧС в Запорожской области

      Спасатели деблокировали ребят из авто / фото ГСЧС в Запорожской области

      Смотрите видео с места смертельной аварии (18+)

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Новости Запорожья Полиция
      Источник: 24 канал
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