Подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП в Запорожье: есть жертвы – фото видео
В Запорожье 15-летний парень на Hyunday выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате аварии погиб 14-летний парень, еще четверо несовершеннолетних получили травмы.
Полиция Запорожья сообщила, что парень взял машину без разрешения родителей.
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В результате аварии 14-летний пассажир Hyundai скончался от полученных травм под наблюдением врачей. Еще двое ребят 2004 и 2005 годов рождения, доставлены в больницу.
В больницу с травмами попал также водитель автомобиля Daewoo Lanos 1983 года рождения / фото ГСЧС в Запорожской области
Спасатели деблокировали ребят из авто / фото ГСЧС в Запорожской области
Смотрите видео с места смертельной аварии (18+)
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