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      Подросток сбил насмерть двух молодых девушек на Киевщине и скрылся: фото 18+

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      Подросток сбил насмерть двух молодых девушек на Киевщине и скрылся
      Подросток сбил насмерть двух молодых девушек на Киевщине и скрылся / npu.gov.ua

      На Киевщине ночью, 6 апреля, произошло жуткое ДТП. 16-летний парень сбил насмерть двух девушек в селе Песчаная Белоцерковского района.

      На одной из улиц села полицейские обнаружили автомобиль "Мазда" с явными механическими повреждениями и тела двух погибших молодых девушек вблизи него.

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      Впоследствии правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя жительница Киева.

      В полиции отметили, что вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель "Мазда", совершил на них наезд. В результате от полученных травм девушки погибли на месте. Водитель скрылся с места происшествия и оставил автомобиль.

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      В ходе расследования полицейские выяснили, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения родителей ключи от автомобиля "Мазда" и выехал в ночное время.

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      Автомобиль, на котором 16-летний парень сбил девушек

      На данный момент следователи открыли уголовное производство и пытаются установить местонахождение молодого человека, который совершил смертельное ДТП.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Белая Церковь Новости Киева
      Источник: 24 канал
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