Подросток сбил насмерть двух молодых девушек на Киевщине и скрылся: фото 18+

На Киевщине ночью, 6 апреля, произошло жуткое ДТП. 16-летний парень сбил насмерть двух девушек в селе Песчаная Белоцерковского района.

На одной из улиц села полицейские обнаружили автомобиль "Мазда" с явными механическими повреждениями и тела двух погибших молодых девушек вблизи него.

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Впоследствии правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя жительница Киева.

В полиции отметили, что вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель "Мазда", совершил на них наезд. В результате от полученных травм девушки погибли на месте. Водитель скрылся с места происшествия и оставил автомобиль.

Несовершеннолетний сбил насмерть двух девушек

В ходе расследования полицейские выяснили, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения родителей ключи от автомобиля "Мазда" и выехал в ночное время.



Автомобиль, на котором 16-летний парень сбил девушек

На данный момент следователи открыли уголовное производство и пытаются установить местонахождение молодого человека, который совершил смертельное ДТП.