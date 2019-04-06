Подросток сбил насмерть двух молодых девушек на Киевщине и скрылся: фото 18+
На Киевщине ночью, 6 апреля, произошло жуткое ДТП. 16-летний парень сбил насмерть двух девушек в селе Песчаная Белоцерковского района.
На одной из улиц села полицейские обнаружили автомобиль "Мазда" с явными механическими повреждениями и тела двух погибших молодых девушек вблизи него.
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Впоследствии правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя жительница Киева.
В полиции отметили, что вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель "Мазда", совершил на них наезд. В результате от полученных травм девушки погибли на месте. Водитель скрылся с места происшествия и оставил автомобиль.
Несовершеннолетний сбил насмерть двух девушек
В ходе расследования полицейские выяснили, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения родителей ключи от автомобиля "Мазда" и выехал в ночное время.
Автомобиль, на котором 16-летний парень сбил девушек
На данный момент следователи открыли уголовное производство и пытаются установить местонахождение молодого человека, который совершил смертельное ДТП.