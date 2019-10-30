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      Подросток разбился насмерть за рулем родительского авто: фото, видео

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      Жуткое ДТП на Киевщине
      Жуткое ДТП на Киевщине / Фото полиции Киевской области

      На Киевщине 14-летний подросток взял покататься родительский внедорожник, не справился с управлением и погиб в ДТП.

      В сообщении пресс-службы полиции Киевской области указано, что авария произошла 29 октября в Васильковском районе в селе Крячки.

      К слову: Подросток совершил жуткую ДТП в Одесской области, есть погибший: фото, видео

      В машине было еще трое ребят тоже возрасте 14-15 лет. Одного из друзей с тяжелой травмой головы сначала госпитализировали в местную больницу, а затем – транспортировали в Киев. Еще один пассажир автомобиля получил переломы, и только один – отделался испугом. После осмотра врачи отпустили подростка домой.

      дтп підліток київ
      ДТП на Киевщине

      підліток дтп київ
      Подросток не справился с управлением и погиб на месте

      Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии, в частности, как в руки несовершеннолетнего попали ключи от машины и виноваты ли в этом родители.

      Видео с места ДТП, в котором погиб 14-летний подросток:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Киева Полиция Аварии и ДТП
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