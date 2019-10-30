Подросток разбился насмерть за рулем родительского авто: фото, видео

На Киевщине 14-летний подросток взял покататься родительский внедорожник, не справился с управлением и погиб в ДТП.

В сообщении пресс-службы полиции Киевской области указано, что авария произошла 29 октября в Васильковском районе в селе Крячки.

К слову: Подросток совершил жуткую ДТП в Одесской области, есть погибший: фото, видео

В машине было еще трое ребят тоже возрасте 14-15 лет. Одного из друзей с тяжелой травмой головы сначала госпитализировали в местную больницу, а затем – транспортировали в Киев. Еще один пассажир автомобиля получил переломы, и только один – отделался испугом. После осмотра врачи отпустили подростка домой.



ДТП на Киевщине



Подросток не справился с управлением и погиб на месте

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии, в частности, как в руки несовершеннолетнего попали ключи от машины и виноваты ли в этом родители.

Видео с места ДТП, в котором погиб 14-летний подросток: