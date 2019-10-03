Подросток совершил жуткое ДТП в Одесской области, есть погибший: фото, видео

В Одесской области 16-летний подросток взял без разрешения родительский Mercedes и совершил смертельное ДТП.

По информации пресс-службы полиции Одессы, парень ездил по улицам без водительских прав недалеко от Черноморска. Однако не справился с управлением и протаранил сразу две машины – "Москвич" и Honda.

К слову: ДТП с участием военной техники произошло вблизи Львова

От столкновения 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами в больницу.



Подросток совершил ДТП под Одессой / Фото Tina Shishkanova

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Виновнику трагедии грозит до 8 лет за решеткой.



Подросток протаранил "Москвич" / Скриншот из видео



В ДТП погиб 75-летний водитель "Москвича" / Скриншот из видео

Подросток совершил ДТП в Одесской области: видео