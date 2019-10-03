13:28
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Подросток совершил жуткое ДТП в Одесской области, есть погибший: фото, видео

      93 Читати новину українською
      ДТП в Одессе 2 октября 2019, есть погибший: фото, видео
      ДТП на Одесщине / Нацполиция

      В Одесской области 16-летний подросток взял без разрешения родительский Mercedes и совершил смертельное ДТП.

      По информации пресс-службы полиции Одессы, парень ездил по улицам без водительских прав недалеко от Черноморска. Однако не справился с управлением и протаранил сразу две машины – "Москвич" и Honda.

      К слову: ДТП с участием военной техники произошло вблизи Львова

      От столкновения 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами в больницу.

      дтп підліток
      Подросток совершил ДТП под Одессой / Фото Tina Shishkanova

      Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Виновнику трагедии грозит до 8 лет за решеткой.

      дтп підліток одес
      Подросток протаранил "Москвич" / Скриншот из видео

      одеса дтп підліток
      В ДТП погиб 75-летний водитель "Москвича" / Скриншот из видео

      Подросток совершил ДТП в Одесской области: видео

       

      blog_ava
      В Польше задержали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол
      сегодня
      862
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Одессы Аварии и ДТП Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сегодня , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1055
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сегодня , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 3849
      Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      193
      Новый раунд российско-украинской войны
      2 октября , 23:45 Новый раунд российско-украинской войны
      Антон Голобородько 667
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 октября , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 1384
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук