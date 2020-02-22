Подросток выиграл суд против отца, который не отпускал его учиться за границу

Парень из Прилук поступил в учебное заведение в Польше, позвонил отцу и просил дать ему разрешение на выезд за границу. Однако тот отказал и просил ему больше не звонить.

Честь недели

Родители парня никогда не проживали вместе. Он родился, когда у мужчины был другой брак, поэтому признавать сына тот не хотел. Поскольку отцовство установили через суд, мужчина исправно платил алименты, но жизнью мальчика никогда не интересовался.

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Формальное требование законодательства могло помешать парню получить образование. Но он решил отстоять в суде не только свое право на учебу, но и лишить мужчину родительских прав.

В суде мужчина утверждал, что парня подговорила мать, которая и не давала ему общаться с сыном несколько лет. Хотя сам юноша заявил, что решение обратиться в суд принял обдуманно и самостоятельно. В его жизни отца никогда не существовало. Все самые важные моменты проходили без него.

Поскольку мужчина системно платил алименты, орган опеки и попечительства стал на сторону мужчины и предоставил вывод, что его не стоит лишать родительских прав.

Однако судья Владимир Павлов не согласился. Он внимательно наблюдал за мужчиной и юношей в судебном заседании. Видел, как они холодно относятся друг к другу.



Премию "Честь недели" получил судья Владимир Павлов

Он предоставил им возможность пообщаться наедине, чтобы наладить отношения. После личного разговора мужчина просил не лишать его родительских прав, но начал агрессивнее относиться к сыну.

Судья обратил внимание, что никто из органов опеки и попечительства даже не встретился с мужчиной или парнем для того, чтобы выяснить их реальные отношения.

По мнению Владимира Павлова, реальное отношение мужчины к ребенку показывает то, что он в суде пытался помешать учебе собственного сына исключительно из личных интересов. Боялся, что придется платить за это деньги.

Поэтому судья удовлетворил иск юноши и лишил родительских прав мужчину. Премию "Честь недели" за защиту интересов ребенка получает судья Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области Владимир Павлов.

НЕчесть недели

Можно сказать, что лауреат нашей антипремии – судья из Николаевской области тоже действовала в интересах ребенка, своего. Правда, пренебрегла законом.

В ноябре 2019 года Александр Гречаный обратился в Николаевский горсовет с просьбой выделить его семье коммунальную квартиру площадью 18 квадратов в центре города. В январе 2020 года депутаты удовлетворили эту просьбу, ведь жене Гречаного и детям якобы негде жить.

Сам Гречаный, бедный сотрудник МВД, прописан в университетском общежитии. Его жена Светлана Гречаная – судья Центрального райсуда Николаева, тоже не декларирует никакого имущества и ведет скромную жизнь.

А вот 15-летняя дочь супругов активно публикует фото в соцсетях с отдыха в Париже, Шарм-эль-Шейхе, Барселоне и Каннах. А еще из элитной квартиры с видом на облгосадминистрацию.

Эксперты Центра журналистских расследований выяснили, что это квартира в жилом комплексе "Адмирал" стоимостью около четырех миллионов гривен. Семья действительно проживала там несколько лет, это подтвердила сама Светлана Гречаная. Квартира принадлежала ее тестю.



Элитный ЖК "Адмирал" в Николаеве

Однако никто из супругов не декларировал место жительства в течение многих лет. А после продажи квартиры им якобы не было где жить, поэтому они попросили в горсовете коммунальную. А пока проживают в загородном доме, фото которого опубликовал в фейсбуке Гречаный.

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Центр журналистских расследований выяснил, что дом на фото – часть загородного комплекса "На дачу" стоимостью в несколько миллионов гривен. Официально комплексом владеют брат и отец Гречаного.



Премию "Не.Честь недели" получила судья Светлана Гречаная

Дома в комплексе можно взять в аренду за 1000–1500 гривен за сутки. За дополнительную плату можно воспользоваться чанами или прогуляться на квадроциклах. Однако никто из семьи Гречаного или его жены-судьи официально не занимается гостиничным бизнесом. Поэтому не платит налогов.

В январе 2020 года в комплексе "На дачу" с Гречаным был замечен председатель жилищного отдела Николаевского горсовета. Именно это подразделение мэрии занимается распределением коммунальных квартир.

Сам председатель участвовал в выделении квартиры семье Гречаных. Он точно не мог не знать о доходах семьи. Не заинтересовалась доходами Светланы Гречаной и квалификационная комиссия судей. В ВККС не увидели ничего странного в том, что судья много лет не декларирует жилье.

Поэтому судья успешно прошла оценивание и рассматривает дела. Премию "НЕчесть недели" за сомнительные доходы и игнорирование конфликта интересов получает судья Центрального райсуда Николаева Светлана Гречаная.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.