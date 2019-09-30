Подросток застрелил собственного друга в Одессе: детали дела

Решил похвастаться дедовым оружием перед старшим другом и случайно застрелил его. Такие детские шалости привели к смерти 15-летнего подростка в Беляевском районе Одесской области.

Трагедия произошла, когда 12 -летний мальчик достал в собственном доме ружье, чтобы показать гостю, и выстрелил из него прямо в грудь своему другу, который погиб на месте. Почему оружие деда было в открытом доступе для ребенка и было ли оно зарегистрировано, выяснят полицейские.

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"Мальчик решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, и оно внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди. От полученного ранения подросток умер", – сообщили в полиции.

Владельца оружия и мальчика доставили в участок, ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. С ним продолжают работать психологи. Оружие изъято, а полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Смотрите видео национальной полиции: