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      Подросток застрелил собственного друга в Одессе: детали дела

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      Решил похвастаться дедовым оружием перед старшим другом и случайно застрелил его. Такие детские шалости привели к смерти 15-летнего подростка в Беляевском районе Одесской области.

      Трагедия произошла, когда 12 -летний мальчик достал в собственном доме ружье, чтобы показать гостю, и выстрелил из него прямо в грудь своему другу, который погиб на месте. Почему оружие деда было в открытом доступе для ребенка и было ли оно зарегистрировано, выяснят полицейские.

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      "Мальчик решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, и оно внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди. От полученного ранения подросток умер", – сообщили в полиции.

      Владельца оружия и мальчика доставили в участок, ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. С ним продолжают работать психологи. Оружие изъято, а полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

      Смотрите видео национальной полиции:

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Криминал Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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