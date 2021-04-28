Накануне в зоне проведения Операции объединенных сил на взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. Троих пострадавших бойцов доставили в госпиталь в Харькове. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Подробнее о том, в каком состоянии находятся пострадавшие военные, рассказал ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов.

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Что известно о состоянии бойцов, которые подорвались на Донбассе

Двое из них имеют комбинированную травму, а именно взрывную травму с сотрясением головного мозга и с акубаротравмой. Один имеет скелетную травму с повреждением костей таза. Двое – термическую травму: ожоги первой и второй степеней лица, головы, ушной раковины,

– отметил Шипилов.

По словам хирурга, все травмированные – в удовлетворительном состоянии. Сейчас воины проходят дообследование и лечение. Врач уточнил, что они не в интенсивной терапии, их состояние стабильное.

Военным назначили комбинированное лечение – как лечение сотрясения головного мозга, так и лечение ожогов и перелома костей таза.

Шипилов также рассказал, что все бойцы – из одной бригады. Самому старшему 48 лет, самому младшему до 40 лет, родом они – из Западной Украины.

"Раненые, которые имеют ожоги, за ними мы будем наблюдать 3 – 4 суток. Если ожоги имеют глубокое поражение, то, возможно, в будущем будет проведена аутодермопластика для закрытия дефектов глубоких ожогов", – добавил хирург.

В госпитале военные пробудут около 3 недель, позже их направят в санаторий.

Подрыв военного авто на Донбассе: коротко