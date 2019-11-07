Подрыв автомобиля бизнесмена Игоря Сало в Киеве: видео момента взрыва
В Киеве вечером 6 ноября взорвали автомобиль, в котором ехал директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. Мужчина получил ранение, а вот его охранник погиб на месте.
Момент взрыва зафиксирован на видеорегистраторе одного из автомобилей, ехавшего позади Mercedes-Benz, который взорвали, пишет Цензор.НЕТ.
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Судя по данным регистратора, взрыв прогремел в 21.39. На записи слышен громкий взрыв и видно яркую вспышку. Часть деталей автомобиля разлетелась и попадала на проезжую часть дороги.
Через несколько секунд к взорванной иномарке подбежали несколько человек из соседних автомобилей.
Подрыв автомобиля Игоря Сало в Киеве: видео Цензор.НЕТ
Что известно о подрыве автомобиля Игоря Сало в Киеве?
- В Киеве на Житомирской трассе вечером 6 ноября неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю Mercedes-Benz и положил на крышу автомобиля неизвестный предмет. Как только мотоциклист уехал – прогремел мощный взрыв.
- Во время взрыва погиб работник полиции охраны С. Ерченко. Бизнесмен Игорь Сало и его водитель Сергей Воловик получили ранения, сейчас находятся в больнице
- Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва автомобиля. Основная – предпринимательская деятельность потерпевшего 57-летнего бизнесмена Сало.
- По факту взрыва автомобиля Игоря Сало открыто уголовное производство по статье о "Умышленное убийство".