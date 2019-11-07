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      Подрыв автомобиля бизнесмена Игоря Сало в Киеве: видео момента взрыва

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      Видео взрыва автомобиля Игоря Сало под Киевом 6 ноября 2019 - онлайн
      Появилось видео подрыва автомобиля бизнесмена Игоря Сало в Киеве / npu.gov.ua

      В Киеве вечером 6 ноября взорвали автомобиль, в котором ехал директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. Мужчина получил ранение, а вот его охранник погиб на месте.

      Момент взрыва зафиксирован на видеорегистраторе одного из автомобилей, ехавшего позади Mercedes-Benz, который взорвали, пишет Цензор.НЕТ.

       К теме: Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмене Игоре Сало, которого взорвали в Киеве

      Судя по данным регистратора, взрыв прогремел в 21.39. На записи слышен громкий взрыв и видно яркую вспышку. Часть деталей автомобиля разлетелась и попадала на проезжую часть дороги.

      Через несколько секунд к взорванной иномарке подбежали несколько человек из соседних автомобилей.

      Подрыв автомобиля Игоря Сало в Киеве: видео Цензор.НЕТ

       

      Что известно о подрыве автомобиля Игоря Сало в Киеве?

      • В Киеве на Житомирской трассе вечером 6 ноября неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю Mercedes-Benz и положил на крышу автомобиля неизвестный предмет. Как только мотоциклист уехал – прогремел мощный взрыв.
      • Во время взрыва погиб работник полиции охраны С. Ерченко. Бизнесмен Игорь Сало и его водитель Сергей Воловик получили ранения, сейчас находятся в больнице
      • Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва автомобиля. Основная – предпринимательская деятельность потерпевшего 57-летнего бизнесмена Сало.
      • По факту взрыва автомобиля Игоря Сало открыто уголовное производство по статье о "Умышленное убийство".
      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Постраждалі Взрыв Новости Киева
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