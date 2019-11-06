Подрыв авто в Киеве мог быть покушением на бизнесмена, – СМИ

Подрыв автомобиля в Святошинском районе столицы мог быть покушением на бизнесмена Игоря Сало, который занимается фармацевтическим бизнесом.

Об этом сообщает агентство "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В результате взрыва неустановленного взрывного устройства пострадал мужчина 1962 года рождения – столичный бизнесмен.

Также ранения получил мужчина 1985 года рождения. Также, по предварительной информации, погиб сотрудник полиции охраны. Обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.

Автомобиль, который взорвал неизвестный, вероятно принадлежит жене потерпевшего бизнесмена.

Вместе с тем, в телеграмм-канале Украина 24/7 сообщают, что в автомобиле был бизнесмен Игорь Сало. По предварительным данным погиб его охранник.



Игорь Сало / фото из соцсетей

Что известно о подрыве автомобиля в Киеве?

По данным полиции в результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция. В полиции подтвердили гибель 1 человека – водителя автомобиля. Там также подтвердили, что еще 2 человека получили ранения. Предварительно известно, что неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю Mercedes-Benz и положил на крышу авто неустановленный предмет. После того, как мотоциклист уехал с места происшествия, предмет взорвался.

Смотрите видео с места событий:

Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.

По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция.

На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.

В результате инцидента на Проспекте Победы на выезде из Киева образовался большой затор. Поэтому водителям советуют не ехать в том направлении.