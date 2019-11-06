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      Подрыв авто в Киеве мог быть покушением на бизнесмена, – СМИ

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      Подрыв автомобиля на Житомирской трассе 6 ноября 2019 - покушение на Игоря Сало
      Подрыв автомобиля на Житомирской трассе

      Подрыв автомобиля в Святошинском районе столицы мог быть покушением на бизнесмена Игоря Сало, который занимается фармацевтическим бизнесом.

      Об этом сообщает агентство "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

      К теме: Мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль в Киеве: есть жертвы, много пострадавших – фото и видео

      В результате взрыва неустановленного взрывного устройства пострадал мужчина 1962 года рождения – столичный бизнесмен.

      Также ранения получил мужчина 1985 года рождения. Также, по предварительной информации, погиб сотрудник полиции охраны. Обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.

      Автомобиль, который  взорвал неизвестный, вероятно принадлежит жене потерпевшего бизнесмена.

      Вместе с тем, в телеграмм-канале Украина 24/7 сообщают, что в автомобиле был бизнесмен Игорь Сало. По предварительным данным погиб его охранник.


      Игорь Сало / фото из соцсетей

      Что известно о подрыве автомобиля в Киеве?

      По данным полиции в результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция. В полиции подтвердили гибель 1 человека – водителя автомобиля. Там также подтвердили, что еще 2 человека получили ранения. Предварительно известно, что неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю Mercedes-Benz и положил на крышу авто неустановленный предмет. После того, как мотоциклист уехал с места происшествия, предмет взорвался.

      Смотрите видео с места событий:

      Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.

      По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция.

      На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.

      В результате инцидента на Проспекте Победы на выезде из Киева образовался большой затор. Поэтому водителям советуют не ехать в том направлении.

      blog_ava
      Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      6 ноября
      1921
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Криминальные новости Полиция Криминал Аварии и ДТП
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