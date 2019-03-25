21:38
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Подрыв вероятного убийцы водителя BlaBlaCar Познякова: новые детали

      89 Читати новину українською
      Правоохранители на месте взрыва в Киеве
      Правоохранители на месте взрыва в Киеве / Пресс-служба Нацполиции

      Предполагаемый убийца водителя BlaBlaCar Тараса Позняков мог погибнуть в результате детонации гранаты, которая в этот момент лежала в кармане его брюк. В частности, правоохранители обнаружили в квартире, где произошло событие, фрагменты взрывателя УЗГМ-2.

      Вечером 23 марта в Киеве на проспекте Науки произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин России. По информации Нацполиции, мужчина находился в розыске за убийство, а в столице Украины снимал квартиру. На месте инцидента правоохранители изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Предварительная причина – неосторожное обращение со взрывчаткой.

      Читайте также: В Киеве прогремел взрыв в жилом доме, есть раненый: фото и видео

      Как сообщили источники в правоохранительных изданию УНН, специалисты в квартире, где произошло событие, обнаружили фрагменты взрывателя ручной гранаты УЗГМ-2. К слову, соседи покойного также говорили, что предположительно взорвалась граната.

      По предварительным выводам судмедэкспертов, в момент взрыва взрывное устройство находилось в кармане брюк погибшего.

      Бывший советник председателя СБУ Ярослав Антоняк утверждает, что говорится о Луане Кингисеппе. Именно его подозревают в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, которое произошло в 2016 году.

      Что известно об убийстве Тараса Познякова?
      4 апреля 2016 года по дороге из Львова в Киев 25-летний львовянин Тарас Позняков подобрал двух попутчиков. Однако в столицу он так и не доехал, а его автомобиль через неделю нашли в Киево-Святошинском районе под Киевом. Впоследствии стало известно, что Тарас не остался в живых. Тело мужчины не нашли до сих пор. В его убийстве правоохранители подозревают двух человек – Дмитрия Голуба, который признался в похищении только авто, и Луана Кингисеппа, которого объявили в розыск.

      Читайте также: В деле убийства водителя Blablacar за полтора года следователи не нашли ни убийцы, ни тела

      По словам Антоняка, правоохранители в его квартире обнаружили паспорта гражданина Украины на имя Карпов Андрей Викторович, который родился 15 августа 1996 года, и паспорт гражданина России на имя Кингисепп Луан Николаевич, который родился 23 марта 1991 года. Кроме того, было обнаружено четыре паспорта граждан Украины на разные фамилии. Он добавил, что после взрыва из квартиры выбежала девушка кавказского происхождения и исчезла в неизвестном направлении.

      Сейчас в полиции информацию, что погиб именно Кингисепп ни подтвердили, ни опровергли, объясняя это тайной следствия.

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ТАИНСТВЕННОЙ СМЕРТИ ТАРАСА ПОЗНЯКОВА:

      •  
      blog_ava
      На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты
      сегодня
      1309
      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Расследования Взрыв Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      сегодня , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 645
      Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
      сегодня , 21:11 Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
      127
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      283
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сегодня , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 839
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сегодня , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 198
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      В Северодонецке задержали бойца "Миротворца"
       14 августа 2016 , 15:18
      3 мая в школах Киева прозвучит последний звонок
       3 мая 2012 , 08:42 1
      Коноплянка в першому матчі сезону: один з найкращих у Шальке за оцінками німецьких ЗМІ і фанів, неоднозначна статистика
       3 сентября 2018 , 12:02
      Ракицкий технически уничтожил Зинченко на тренировке сборной Украины – бурная реакция защитника (ВИДЕО)
       15 октября 2018 , 21:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук