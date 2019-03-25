Подрыв вероятного убийцы водителя BlaBlaCar Познякова: новые детали

Предполагаемый убийца водителя BlaBlaCar Тараса Позняков мог погибнуть в результате детонации гранаты, которая в этот момент лежала в кармане его брюк. В частности, правоохранители обнаружили в квартире, где произошло событие, фрагменты взрывателя УЗГМ-2.

Вечером 23 марта в Киеве на проспекте Науки произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин России. По информации Нацполиции, мужчина находился в розыске за убийство, а в столице Украины снимал квартиру. На месте инцидента правоохранители изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Предварительная причина – неосторожное обращение со взрывчаткой.

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Как сообщили источники в правоохранительных изданию УНН, специалисты в квартире, где произошло событие, обнаружили фрагменты взрывателя ручной гранаты УЗГМ-2. К слову, соседи покойного также говорили, что предположительно взорвалась граната.

По предварительным выводам судмедэкспертов, в момент взрыва взрывное устройство находилось в кармане брюк погибшего.

Бывший советник председателя СБУ Ярослав Антоняк утверждает, что говорится о Луане Кингисеппе. Именно его подозревают в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, которое произошло в 2016 году.

Что известно об убийстве Тараса Познякова?

4 апреля 2016 года по дороге из Львова в Киев 25-летний львовянин Тарас Позняков подобрал двух попутчиков. Однако в столицу он так и не доехал, а его автомобиль через неделю нашли в Киево-Святошинском районе под Киевом. Впоследствии стало известно, что Тарас не остался в живых. Тело мужчины не нашли до сих пор. В его убийстве правоохранители подозревают двух человек – Дмитрия Голуба, который признался в похищении только авто, и Луана Кингисеппа, которого объявили в розыск.

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По словам Антоняка, правоохранители в его квартире обнаружили паспорта гражданина Украины на имя Карпов Андрей Викторович, который родился 15 августа 1996 года, и паспорт гражданина России на имя Кингисепп Луан Николаевич, который родился 23 марта 1991 года. Кроме того, было обнаружено четыре паспорта граждан Украины на разные фамилии. Он добавил, что после взрыва из квартиры выбежала девушка кавказского происхождения и исчезла в неизвестном направлении.

Сейчас в полиции информацию, что погиб именно Кингисепп ни подтвердили, ни опровергли, объясняя это тайной следствия.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ТАИНСТВЕННОЙ СМЕРТИ ТАРАСА ПОЗНЯКОВА: