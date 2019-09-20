Подсядет ли Украина снова на "газовую иглу": объяснение эксперта

Украинское правительство снова готово покупать газ напрямую у России. Об этом сегодня сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. По его словам, с такой инициативой выступила сама Россия во время трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Со своей стороны украинское правительство не видит причин отказывать стране-агрессору в этом предложении, однако, если она согласится подписать контракт на транспортировку газа сроком на 10 лет.

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Риски подсесть на "газовую иглу" России могут возникнуть только в случае покупки дешевого газа по политической цене. Поэтому покупать российский газ хотят исключительно по рыночным тарифам.

Это может быть "газовой иглой", если мы не начнем инвестировать. Наибольшая отдача у нас будет от инвестиций в добычу украинского газа и нефти. Там рентабельность колоссальная, но нужно побороть коррупцию,

– сказал экономический эксперт Александр Савченко.

В прямом эфире 24 канала он подчеркнул, что основным приоритетом должна быть добыча собственного газа. По его мнению, если мы будем инвестировать и привлекать правильных инвесторов, то через три года Украина может отказаться от импорта газа из России, а через пять – стать экспортером.



Подсядет ли Украина снова на "газовую иглу"

Любые контракты с Россией – это лишь бумажка. Поэтому очень важно, чтобы эти контракты были не между Украиной и РФ, а, например, между Украиной, Россией и ЕС. Для страховки. Либо же ЕС должен выступить гарантом выполнения этих соглашений,

– подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что Россия использует любую возможность для того, чтобы поставить Украину на колени с помощью газа и нефти, это является ее стратегией.

Что известно о транзите российского газа через Украину? Отметим, Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Он хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.



Однако Россия никак не демонстрировала, что настроена на результативные переговоры. Между тем продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.