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Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018

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Участницу Pussy Riot выносят с поля
Участницу Pussy Riot выносят с поля / Фото из открытых источников

Финишировал чемпионат мира-2018 по футболу. Заключительный день турнира, как и большинство предыдущих, был богатым на скандалы и разные интересные события, о которых мы расскажем в нашей традиционной подборке нефутбольных историй.

"Обо**али Россию!"

Во время финального матча между сборными Франции и Хорватии, который напомним, завершился со счетом 4:2, на поле выбежали участники скандальной панк-группы Pussy Riot. Они были одеты в форму полиции. Видео смотрите здесь.

Смотрите также: Франция – Хорватия: видео голов и моментов матча

Стюарды довольно быстро их поймали, поэтому задержка в игре была незначительной. В полицейский участок попали 4 участника "забега", и вот там происходили довольно интересные события. В сети появилось видео, на котором видно двух задержанных активистов и слышно голос мужчины, который грубо выражается и оскорбляет задержанных. Веселое видео.

Наручники сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая? А вы знаете, что Россия за это будет платить штраф ФИФА? Вы Россию подставили под санкции! Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Обо**али Россию! – говорит голос за кадром.

Позже Pussy Riot на своей странице Facebook сообщили, что это была акция "Милиционер вступает в игру", цель которой – освобождение политических заключенных, прекращение уголовных дел за репосты и запрещение незаконных арестов на митингах.

Стюарди полюють на учасників Pussy Riot
Стюарды охотятся на участников Pussy Riot

Как эпатажные Pussy Riot, за которыми в России внимательно следят карательные органы, прорвались на футбольное поле и еще и в форме полиции?

Мы купили билеты и сделали паспорта болельщиков, – рассказал один из членов группы. – Никакого запрета у нас не было, мы же не террористы, к нам никто претензий не имел. Полицейскую форму взяли напрокат в киноработников. На стадионе уже под видом полицейских подошли к стюардам, и они приняли нас за работников полиции. Мы сказали, что ищем человека, и они сами нас пропустили...

Гостеприимство по-русски

Другой "финальный" конфуз произошел уже во время церемонии награждения команд. Медали и кубки футболистам вручали четыре президента – россиянин Владимир Путин, француз Эммануэль Макрон, хорватка Колинда Грабар-Китарович и глава ФИФА Джанни Инфантино. Неожиданно плеснул сильный дождь. И здесь "гостеприимные" хозяева проявили себя во всей красе – получили только один зонтик и раскрыли его, конечно, над Путиным. Никто, в том числе сам диктатор, не додумался хотя бы попытаться "накрыть" хорватскую даму.

Церемонія закриття чемпіонату світу-2018
Главное, чтобы хозяин не намок...

Позднее зонтики принесли уже для всех. Но конфуз "все для Путина" вызвал бурную реакцию в сети. Отзывы читайте здесь.

Плавучий стадион

Дождь накрыл не только Москву, но и другой город-хозяин ЧМ-2018 – Волгоград. И тут конфуз россиян был еще драматичнее. Вода буквально смыла часть нового стадиона.

Читайте также: Как сборную Хорватии встречали после ЧМ-2018: фото, видео

Фото и видео этой позорной ситуации облетели весь мир. Комментарии журналистов и пользователей соцсетей сводились к сакраментальному выводу: вот что бывает, когда стадион строят, чтобы наворовать, а не для того, чтобы там играли в футбол.

Стадіон у Волгограді після дощу
Стадион в Волгограде после дождя

Увидеть триумф и умереть

Тем временем в чемпионской Франции продолжаются празднования. И не всегда они несут позитив. Вчера вечером в Париже, Марселе и Лионе произошли массовые драки между полицией и футбольными фанатами, которые пытались ворваться в магазины, чтобы нажиться алкоголем. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и спецтехнику. Однако в Марселе хулиганы все же успели сжечь несколько автомобилей.

Не обошлось, увы, без жертв – зафиксировано как минимум две смерти болельщиков. В городе Сан-Фели местный житель в состоянии эйфории врезался в припаркованные машины, протаранил дерево и погиб от полученных травм, а в Аннеси фанат на радостях прыгнул в канал, сломал шею и умер.

Ейфелева вежа в національних кольорах
Эйфелева башня в национальных цветах

Впрочем, большинство французов отпраздновали триумф достойно. А в Париже главный символ Франции – Эйфелеву башню осветили в национальные цвета. Смотрите видео!

Читайте также: Показательный ЧМ-2018: украинские комплексы на фоне хорватского патриотизма

Теги: Публикации Статьи Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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