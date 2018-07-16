Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018

Финишировал чемпионат мира-2018 по футболу. Заключительный день турнира, как и большинство предыдущих, был богатым на скандалы и разные интересные события, о которых мы расскажем в нашей традиционной подборке нефутбольных историй.

"Обо**али Россию!"

Во время финального матча между сборными Франции и Хорватии, который напомним, завершился со счетом 4:2, на поле выбежали участники скандальной панк-группы Pussy Riot. Они были одеты в форму полиции. Видео смотрите здесь.

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Стюарды довольно быстро их поймали, поэтому задержка в игре была незначительной. В полицейский участок попали 4 участника "забега", и вот там происходили довольно интересные события. В сети появилось видео, на котором видно двух задержанных активистов и слышно голос мужчины, который грубо выражается и оскорбляет задержанных. Веселое видео.

Наручники сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая? А вы знаете, что Россия за это будет платить штраф ФИФА? Вы Россию подставили под санкции! Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Обо**али Россию! – говорит голос за кадром.

Позже Pussy Riot на своей странице Facebook сообщили, что это была акция "Милиционер вступает в игру", цель которой – освобождение политических заключенных, прекращение уголовных дел за репосты и запрещение незаконных арестов на митингах.



Стюарды охотятся на участников Pussy Riot

Как эпатажные Pussy Riot, за которыми в России внимательно следят карательные органы, прорвались на футбольное поле и еще и в форме полиции?

Мы купили билеты и сделали паспорта болельщиков, – рассказал один из членов группы. – Никакого запрета у нас не было, мы же не террористы, к нам никто претензий не имел. Полицейскую форму взяли напрокат в киноработников. На стадионе уже под видом полицейских подошли к стюардам, и они приняли нас за работников полиции. Мы сказали, что ищем человека, и они сами нас пропустили...

Гостеприимство по-русски

Другой "финальный" конфуз произошел уже во время церемонии награждения команд. Медали и кубки футболистам вручали четыре президента – россиянин Владимир Путин, француз Эммануэль Макрон, хорватка Колинда Грабар-Китарович и глава ФИФА Джанни Инфантино. Неожиданно плеснул сильный дождь. И здесь "гостеприимные" хозяева проявили себя во всей красе – получили только один зонтик и раскрыли его, конечно, над Путиным. Никто, в том числе сам диктатор, не додумался хотя бы попытаться "накрыть" хорватскую даму.



Главное, чтобы хозяин не намок...

Позднее зонтики принесли уже для всех. Но конфуз "все для Путина" вызвал бурную реакцию в сети. Отзывы читайте здесь.

Плавучий стадион

Дождь накрыл не только Москву, но и другой город-хозяин ЧМ-2018 – Волгоград. И тут конфуз россиян был еще драматичнее. Вода буквально смыла часть нового стадиона.

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Фото и видео этой позорной ситуации облетели весь мир. Комментарии журналистов и пользователей соцсетей сводились к сакраментальному выводу: вот что бывает, когда стадион строят, чтобы наворовать, а не для того, чтобы там играли в футбол.



Стадион в Волгограде после дождя

Увидеть триумф и умереть

Тем временем в чемпионской Франции продолжаются празднования. И не всегда они несут позитив. Вчера вечером в Париже, Марселе и Лионе произошли массовые драки между полицией и футбольными фанатами, которые пытались ворваться в магазины, чтобы нажиться алкоголем. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и спецтехнику. Однако в Марселе хулиганы все же успели сжечь несколько автомобилей.

Не обошлось, увы, без жертв – зафиксировано как минимум две смерти болельщиков. В городе Сан-Фели местный житель в состоянии эйфории врезался в припаркованные машины, протаранил дерево и погиб от полученных травм, а в Аннеси фанат на радостях прыгнул в канал, сломал шею и умер.



Эйфелева башня в национальных цветах

Впрочем, большинство французов отпраздновали триумф достойно. А в Париже главный символ Франции – Эйфелеву башню осветили в национальные цвета. Смотрите видео!

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