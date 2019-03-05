Подсуковой выпуск новостей за 22: 00: убийство бизнесмена Сергея Киселева. Электорат Зеленского

В итоговом выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 22:00 в Днепровском районе Киева нашли мертвым Сергея Киселева в дорогом "Мерседесе". Он был основным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров". За четыре недели до президентских выборов шоу-мен Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге политических предпочтений украинцев.

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Со скандалом о хищениях в "Укроборонпроме"выяснилось, что обнародованные журналистами факты не являются чем-то новым для правоохранительных органов. Относительно этих сделок прокуратурой были заведены по меньшей мере 5 производств.

В болгарской Софии активисты второй день подряд протестуют против визита российского премьера Медведева.