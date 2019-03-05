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      Подсуковой выпуск новостей за 22: 00: убийство бизнесмена Сергея Киселева. Электорат Зеленского

      Выпуск новостей 79 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 22:00 в Днепровском районе Киева нашли мертвым Сергея Киселева в дорогом "Мерседесе". Он был основным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров". За четыре недели до президентских выборов шоу-мен Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге политических предпочтений украинцев.

      Также в выпуске:

      Со скандалом о хищениях в "Укроборонпроме"выяснилось, что обнародованные журналистами факты не являются чем-то новым для правоохранительных органов. Относительно этих сделок прокуратурой были заведены по меньшей мере 5 производств.

      В болгарской Софии активисты второй день подряд протестуют против визита российского премьера Медведева.

      blog_ava
      Как изменятся президентские рейтинги после скандала в "Укроборонпроме"
      5 марта
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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Убийство Сергея Кисельова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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