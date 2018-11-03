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      Подсыпала снотворного: жена Оззи Осборна призналась, как узнала об измене мужа

      41 Читати новину українською
      Оззи и Шэрон Осборн
      Оззи и Шэрон Осборн / Instagram / @sharonosbourne

      Жена легендарного рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон в новом интервью рассказала, каким образом она заставила своего мужа признаться в измене. Для этого она прибегла к очень радикальным методам.

      Об этом светская звезда рассказала в интервью для The Sun.

      Два года назад Шэрон случайно узнала, что Оззи ей изменяет, когда во время совместного времяпровождения он случайно отправил электронное письмо ей вместо тайной любовницы. Тогда еще она подумала, что это какая-то мелочь, не имеющая значения, но потом поняла, кому оно было адресовано.

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      Чтобы подробнее узнать про другую женщину в жизни Оззи Осборна (ею оказалась звездный стилист Мишель Пью), Шэрон подсыпала ему снотворного и выманила из него всю нужную информацию.

      Он принял свои таблетки для сна. А я подсыпала еще две дополнительные в его напиток и узнала все. Он бы никогда бы просто так не рассказал мне правду. Ему было стыдно, страшно. Я знала, как долго это продолжалось и с кем,
      – вспомнила Шерон.

      Хоть после этого бывший вокалист рок-группы Black Sabbath пообещал, что покончит с тайным романом, но через полгода снова стало известно, что он продолжил похождения на стороне. Тогда же он признал и свою сексуальную зависимость, после чего прошел курс лечения.

       

      В этом году Оззи и Шэрон отметили 35 лет брака и даже во второй раз обновили свои обеты, однако жена Осборна заявляет, что полностью доверять ему не может. Ей пришлось пройти не один сеанс с психологом, чтобы отпустить обиду после тяжелой измены.

      Теги: Звездные романы Музыка LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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