Подтянуться 7 тысяч раз – миссия выполнена: спортсмены, которые поразили необычными рекордами
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – казалось бы, чем можно удивить в столь базовом, примитивном упражнении как подтягивание. Но при всей своей внешней простоте подтягивание даже в эпоху высоких технологий и сверхточных измерений остается одним из главных индикаторов силы.
Также в выпуске:
Heliskiing или зимняя игра на выживание.
Источник: 24 канал
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