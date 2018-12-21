Подтянуться 7 тысяч раз – миссия выполнена: спортсмены, которые поразили необычными рекордами

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – казалось бы, чем можно удивить в столь базовом, примитивном упражнении как подтягивание. Но при всей своей внешней простоте подтягивание даже в эпоху высоких технологий и сверхточных измерений остается одним из главных индикаторов силы.

Также в выпуске: Heliskiing или зимняя игра на выживание.