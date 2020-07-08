На Львовщине существует угроза подтопления – в частности, под угрозой поселок Нижнее. Местная река перелилась через гребень дамбы канала.

Представители управления водного хозяйства и местные жители пытаются укрепить дамбу мешками с песком, сообщает пресс-служба Госводагентства.

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Из-за перелива реки существует угроза подтопления 30 домов. В то же время в реке Тиса и ее протоках уровень воды снизился на несколько сантиметров.

Упал уровень воды и в бассейнах рек Прут и Сирет – от 2 до 39 сантиметров. Чуть меньше снизился уровень воды и на украинском участке Дуная.

Отметим, из-за периодических сильных дождей некоторые регионы продолжают время от времени страдать от непогоды. Так, затопило несколько районов на Волыни, а некоторые села на Закарпатье до сих пор «отрезанны от мира» из-за последствий непогоды.

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