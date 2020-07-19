Вода сошла: в ГСЧС заявляют, что подтопленных зданий на Западной Украине нет
По состоянию на утро 19 июля в западных областях не осталось ни одного подтопленного здания. Ранее в результате наводнений затопило 349 населенных пунктов, более 7 тысяч подвалов и 22 тысячи земельных участков.
Последствия непогоды на западе Украины удалось частично ликвидировать, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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По состоянию на 07:00 19 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7225) и приусадебных участков (было 22 182) нет,
– говорится в сообщении.
В западных областях не осталось подтопленных зданий и огородов / Фото ГСЧС
В то же время разрушенными остаются
- 202,4 километра (было 278,2 километра) автодорог: Ивано-Франковская область – 201, Черновицкая – 1,4;
- 95 мостов: Прикарпатье – 93, Львовщина – 1, Буковина – 1.
Кроме того, повреждены
549 километров автодорог (было 654 километра) и 213 мостов (было 266). В частности, в Ивано-Франковской (507,7 километра дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 километра автодорог и 15 мостов) областях.
В течение суток 18 июля на Прикарпатье расчистили 280 метров русел рек.
Однако есть разрушенные и поврежденные дороги и мосты / Фото ГСЧС
На западе возможны новые подтопления
В то же время ГСЧС снова предупреждает о повышении воды в реках на западе Украины. В частности, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
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Наводнения на Западной Украине в 2020: основное
- В конце июня западные области охватили масштабные наводнения. Реки вышли из берегов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
- Причиной наводнений стали проливные дожди, которые шли в течение нескольких дней.
- Больше всего от непогоды пострадали Прикарпатье и Буковина.
- Стихия разрушила дома, дороги и местную инфраструктуру.
- В результате наводнений погибли 4 человека.