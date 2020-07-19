По состоянию на утро 19 июля в западных областях не осталось ни одного подтопленного здания. Ранее в результате наводнений затопило 349 населенных пунктов, более 7 тысяч подвалов и 22 тысячи земельных участков.

Последствия непогоды на западе Украины удалось частично ликвидировать, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По состоянию на 07:00 19 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7225) и приусадебных участков (было 22 182) нет,

– говорится в сообщении.

В западных областях не осталось подтопленных зданий и огородов / Фото ГСЧС

В то же время разрушенными остаются

202,4 километра (было 278,2 километра) автодорог: Ивано-Франковская область – 201, Черновицкая – 1,4;

95 мостов: Прикарпатье – 93, Львовщина – 1, Буковина – 1.

Кроме того, повреждены

549 километров автодорог (было 654 километра) и 213 мостов (было 266). В частности, в Ивано-Франковской (507,7 километра дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 километра автодорог и 15 мостов) областях.

В течение суток 18 июля на Прикарпатье расчистили 280 метров русел рек.

Однако есть разрушенные и поврежденные дороги и мосты / Фото ГСЧС

На западе возможны новые подтопления

В то же время ГСЧС снова предупреждает о повышении воды в реках на западе Украины. В частности, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

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