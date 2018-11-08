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      Подушка для беременных: в чем преимущество

      13 Читати новину українською
      Подушка для беременных
      Подушка для беременных / veneto.ua

      Большинство беременных женщин жалуются на проблемы со сном. Особенно остро такая проблема ощутима в третьем триместре.

      На животе во время беременности нежелательно лежать, но сон на спине ухудшает кровообращение, затрудняет дыхание, может появиться боль в позвоночнике, передает Vona.

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      Из-за этого может повыситься давление и дискомфорт негативно будет влиять на качество сна. Чтобы женщина, которая ждет ребенка, хорошо спала, используют специальные подушки для комфорта беременной.

      Особенностью такой подушки является ее необычная форма – она ​​поддерживает голову и регулирует кровообращение в ногах, а ее эргономичная форма позволяет женщине поддерживать оптимальное положение живота во время сна. Это помогает уменьшить давление на кровеносные сосуды.

      Также такие подушки пригодятся после рождения малыша – они помогают удобно расположить ребенка во время кормления грудью.

      Подушка для вагітнихПодушка для беременных помогает уменьшить давление на кровеносные сосуды

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Советы Дети Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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