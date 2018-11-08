Подушка для беременных: в чем преимущество

Большинство беременных женщин жалуются на проблемы со сном. Особенно остро такая проблема ощутима в третьем триместре.

На животе во время беременности нежелательно лежать, но сон на спине ухудшает кровообращение, затрудняет дыхание, может появиться боль в позвоночнике, передает Vona.

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Из-за этого может повыситься давление и дискомфорт негативно будет влиять на качество сна. Чтобы женщина, которая ждет ребенка, хорошо спала, используют специальные подушки для комфорта беременной.

Особенностью такой подушки является ее необычная форма – она ​​поддерживает голову и регулирует кровообращение в ногах, а ее эргономичная форма позволяет женщине поддерживать оптимальное положение живота во время сна. Это помогает уменьшить давление на кровеносные сосуды.

Также такие подушки пригодятся после рождения малыша – они помогают удобно расположить ребенка во время кормления грудью.

Подушка для беременных помогает уменьшить давление на кровеносные сосуды

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