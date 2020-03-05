Подводные камни нового правительства Шмыгаля: что нового пообещали украинцам

Сегодня не все могут понять, что произошло вчера с Кабмином, точнее мало кто может это сделать. Ну хотя бы потому, что в турборежиме Рада назначила 15 министров и премьера, 21 из которых должны быть предназначенными.

Пропоную спробувати розібратися і все ж таки зрозуміти, що ж відбулося з урядом і чого нам чекати від завтрашнього дня.

Чому звільнили Гончарука

Почнемо з самого початку. Хоч хтось зрозумів, чому уряд Гончарука відправили у відставку? Низькі рейтинги? – Такий собі аргумент за 4,5 роки до чергових виборів. Плівки Гончарука? – Так він там нічого не сказав. Найбільший прокол – це те, що він їздив по Кабміну на самокаті. Це як не знімати шапку, коли в приміщення заходиш – некультурно.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько":

За попередні два тижні, я зламав собі голову розгадуючи справжню причину. І те, що я собі надумав, порівнюючи факти – має конспірологічний вигляд. Тому пропоную перестати гадати на кавовій гущі і просто прочитати пояснення президента.



За відставку Гончарука проголосували 353 народні депутати / Фото Кабмін

За попередні два тижні, я зламав собі голову розгадуючи справжню причину. І те, що я собі надумав, порівнюючи факти – має конспірологічний вигляд. Тому пропоную перестати гадати на кавовій гущі і просто прочитати пояснення президента.

► Не виконані обіцянки

"Цей уряд знає, що робити, але знати замало – потрібно дійсно дуже багато працювати, потрібно робити. Ми не маємо боятися правди, ми повинні визнавати помилки. Бо у той день, коли ми зануримося у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна",

– сказав Володимир Зеленський.

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Він там багато говорив про економічні здобутки і повірте вони вагомі, навіть якщо ви цього не відчули на власному гаманці, але, як кажуть – усе що сказано до слова "але" не має жодного значення.

Будь-яка влада робить крок у прірву, коли втрачає три ключові речі – пам'ять, слух і зір,

– заявив Зеленський.

Згідний, особливо згідний про пам'ять, особливо про пам'ять на обіцянки. Чому я так акцентую на цьому увагу? Тому що виявляється за пів року люди встигли відпочити від старих політиків і задекларована владою концепція нових облич змінилася.



Володимир Зеленський з промовою перед відставкою Гончарука / Фото Кабмін

"Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки і нові серця", – зазначив президент.

Ви зрозуміли, про що йде мова? Я ні, які нові мізки, які нові серця? Ми ж не на ринку.

► Промахи в економіці

"Ми постійно чули про економічний стрибок, та є відчуття, що економіка брала розгін, але спіткнулася і ризикує проїхатись обличчям по землі", – наголосив глава держави.

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Тобто на початку президент хвалить уряд за досягнення в економіці, а зараз каже, що їх немає. Вам може це здатись дивним, але саме це він і каже. Ба більше в цьому немає нічого дивного – він правий. Ще на початку осені, я особисто розбирав програму уряду і розповідав вам про неї. Там було чимало обіцянок – наприклад 40% росту ВВП за 5 років, але не було жодних підстав, щоб такий стрибок відбувся.

Таку ж помилку зробив і новий генпрокурор Руслан Рябошапка, коли пообіцяв саджати ледь не щотижня. І те, що все це не реально реалізувати за короткий час – було очевидно від самого початку. Чи то хлопці переоцінили свої можливості, чи то просто дуже хотіли сподобатись, але за слова треба відповідати.



Руслан Рябошапка / Фото "РБК Україна"

Хоча рівно те саме і з обіцянками, і з деклараціями президента та депутатів від "Слуги народу". Там є чимало того, що виконати неможливо. Нагадую – епоха бідності закінчилась. Або розформути управління К – у боротьбі з корупцією в СБУ. Або ті самі нові обличчя у владі, як бачите усе це і багато інших обіцянок виявились більше бажаними, ніж реалізованими.

Далі Зеленський фактично переказав скандали, які супроводжували уряд, які, на мою думку, більшість з них не варті уваги взагалі. Підбити підсумок Зеленський сказав: "Мені не соромно за цей уряд, але ми хотіли б ним пишатись".

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І тут не можу не погодитись, не дивлячись на космічні обіцянки і ще більш фантастичні очікування, якщо спуститись на землю, то стане очевидно – уряд справді зробив багато. Проблема тільки в тому, що не можна витратити грошей більше, ніж в тебе є. Не можна проїхати на машині довше, ніж вистачить пального, не можна з'їсти більше, ніж маєш. Просто є певна реальність і від неї нікуди не дінешся.

І скільки не міняй уряди, якщо не зрозуміти, що 2+2=4, і ніколи не буде 5 чи 6 і, ба більше, 10, усі очікування будуть марними. Але що ж це я про новий уряд розказую, хай краще говорять ті, хто його призначив.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до депутатів:

Що обіцяє новий прем'єр Шмигаль

Що ми знаємо про Дениса Шмигаля? Працював в органах державної влади, працював в ДЕТЕК Ахметова, працював в "МінЗдох" Клименка, але усі ми десь і колись працювали, але мої знайомі, які його знають особисто, характеризують, як порядну і професійну людину.

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Розглянемо, що він обіцяє:

► Добробут для українських громадян

"Є різні причини, чому я сьогодні стою за цією трибуною… Але найголовніше, на чому завжди акцентує президент, це рівень добробуту українських громадян", – сказав Шмигаль.

От після цих слів, виникає враження, що новий прем'єр, як і усі його попередники, за усе хороше проти усього поганого.

► Переглянути бюджет на 2020 рік

"Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік. Особливо, в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців", – наголосив прем'єр-міністр.

Ці слова повинні порадувати значну частину виборців, бо в Україні лише пенсіонерів понад 11 мільйонів. Тільки будь-який економіст скаже, що безпідставне збільшення цих виплат, дуже небезпечне для економіки.

Якби ми не хотіли, щоб люди похилого віку жили заможно, але бюджет не може збільшувати видатки не збільшуючи доходів. Або треба зменшувати витрати. На жаль, єдиною статтею зменшення витрат обіцяють тільки скорочення зарплат і премій міністрів. А решта – без змін, обіцяють продовжити те, що обіцяли раніше:

Інші виклики та плани роботи уряду:

видатки на посадовців повинні зменшити;

заборгованість шахтарям;

загроза коронавірусу: медичне забезпечення для виявлення та лікування, має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу/ підвищення рівня інформування українців;

посилити економічний блок: зростання промисловості, аграрного сектору;

реформа децентралізації;

програма "велике будівництво" – зіштовхнути економіку з мертвої точки, запобігти бюджетну кризу;

доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення;

стратегія та перспективи економічного розвитку на майбутні роки;

створення інвестиційного клімату.

Все вище перелічене є правильним, є тільки одне "але" – усе це потребує додаткових витрат. І тому у мене все те саме питання, що було і до попереднього уряду пів року тому: де взяти грошей, щоб зробити усе те, що ви наобіцяли. Тож у мене є цілком аргументовані підстави вважати, що цей уряд вже дуже скоро має усі ризики повторити долю своїх попередників.

Дивіться відео виступу Дениса Шмигаля:

Сумнівні люди в новому уряді

Ще один важливий аспект, усі ці обіцянки повинен буде хтось виконувати. І тут не можу не сказати: в уряді залишився Арсен Аваков. Фактично єдиний міністр, до якого були реальні претензії.



Арсен Аваков / Фото Getty images

Ще цікавий аспект – не дивлячись на те, що депутати фракції "Голос" наполягали на поіменному голосуванні за міністрів. Кабмін проголосували у пакеті. Дуже некрасива ситуація. Саме таке голосування зняло індивідуальну відповідальність з депутатів за те, що Аваков у Кабміні працює вже 7 рік безперервно. Саме цей факт підриває довіру до фракції "Слуга народу" і до нового уряду.

Зрештою крім Авакова є ще ряд міністрів до призначення яких є чимало питань. До прикладу: міністр фінансів – це Ігор Уманський працював щонайменше при 4-х урядах починаючи від Кінаха. Ось що про нього розповідає відома антикорупційна активістка і депутат "Голосу" Олександра Устінова: КОМЕНТ

Ще один міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець, теж вже очолював це міністерство за Януковича. А міністра спорту Вадима Гутцайта взагалі виключили зі списків "слуг народу" під час виборів, бо він мав бізнес у Росії і дуже сумнівних бізнес-партнерів.



Ілля Ємець та Вадим Гутцайт / Колаж 24 каналу

Так можна продовжувати по інших міністрах. І я думаю ще дуже багато інформації з'явиться в найближчому майбутньому. І тому я взагалі не можу зрозуміти, навіщо було так поспішати їх призначати.



Новий Кабінет Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

А поспішали так, що навіть не встигли підібрати усіх. Щонайменше 6 міністерств залишились без очільників. І їх призначать вже за два тижні, для цього буде скликане ще одне позачергове засідання.

Які посади є вакантними у новому уряді:

віцепрем'єра з питань економіки; віцепрем'єра з питань оборони; міністра економіки; міністра освіти; міністра культури; міністра аграрного комплексу.

Який висновок зробити? Не поспішаймо виносити вирок цьому уряду. Звісно причин для хвилювань цілком достатньо. Але вже незабаром можна буде бачити чи продовжаться – співпраця з європейцями і американцями, чи зупиняться реформи в прокуратурі, системі охорони здоров'я, що буде з незалежністю антикорупційних органів і запровадженням ринку землі – усі ці речі стануть чітким маркером. Який дасть можливість зробити багато висновків.