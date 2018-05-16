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"Подводные" течения диет, или что нужно знать перед тем, как сесть на диету

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Что нужно знать перед тем, как сесть на диету
Что нужно знать перед тем, как сесть на диету / 24 Канал

Большинство людей хотя бы раз в жизни сидели на диете. Кто-то делал это по рекомендации врачей, кто-то – из-за желания избавиться от лишних килограммов и выглядеть более привлекательно, кто-то – из-за необходимости соблюдения спортивного режима. Как различные диеты влияют на организм, в чем их преимущества и недостатки, читайте дальше.

Что такое диета и зачем она нужна

Большинству кажется, что именно за счет изменения пищевых привычек можно достичь быстрых результатов. Доля правды в этом есть: действительно, отказ от фастфуда и другой бесполезной пищи приводит к потере лишних килограммов. Однако, чем больше запретов предстает перед организмом, тем меньше он хочет сбрасывать лишние килограммы.

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В один прекрасный момент даже при жесткой диете процесс похудения тормозится. Иногда человек может набрать еще больше килограммов, чем потерял.

А все потому, что организм переходит в "аварийный" режим функционирования и начинает любые питательные вещества запасать в виде подкожного жира. Параллельно меняется гормональный фон, скорость и качество расщепления белков, жиров и углеводов.

Поэтому, если и придерживаться диет, делать это нужно в течение непродолжительного периода времени. Недаром термин "диета" в "Словаре украинского языка: в 11 томах" трактуется как определенный режим питания здорового или больного человека. Постоянное соблюдение диеты приписывается специалистами и исключительно в лечебных целях.

Більшість людей вдаються до дієт, коли перестають влізати в улюблені джинси

Большинство людей прибегают к диетам, когда перестают влезать в любимые джинсы

Положительные эффекты диет

Если не увлекаться диетами, а использовать их раз в несколько месяцев, можно не только потерять лишний вес, но и улучшить состояние здоровья. И вот почему:

• полный отказ или частичное ограничение определенных продуктов приводит к очищению организма за счет стимулирования моторики кишечника;

• изменение пищевых привычек приводит к улучшению деятельности гормонов;

• экспериментирование с продуктами и их сочетаниями позволяет лучше понять потребности организма;

• соблюдение питьевого и пищевого режимов развивает силу воли и самодисциплину;

• урегулирование количества белков, жиров и углеводов в рационе улучшает терморегуляцию и общую работоспособность.

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Негативные эффекты диет

Далеко не все диеты одинаково эффективны. Их негативные эффекты включают:

• краткосрочный эффект. Особенно, если речь идет о так называемых "экспресс-диетах", которые рассчитаны на 2-7 дней. По возвращении к привычному режиму питания все килограммы обычно "нарастают" снова;

• потерю мышечной массы. Этим грешат монодиеты, которые предусматривают отказ от белка - без него построить мышечные волокна, особенно при силовых физических нагрузках, невозможно;

• снижение иммунитета из-за дефицита питательных веществ и витаминов;

• непрезентабельный внешний вид - кожа обвисает и становится дряблой.

Если параллельно с диетой не выполнять физические упражнения, объемы уменьшатся, а целлюлит не исчезнет

Кроме того, причину лишнего веса с помощью исключительно диеты устранить невозможно. А она может быть какой угодно, начиная от особенностей синтеза гормонов и заканчивая нарушением лимфотока (одна из причин задержки жидкости в организме). Установить точную причину может только врач.

"За кулисами" диет

Каждая диета по-разному влияет на организм. И если одна диета оказалась эффективной для подруги, это вовсе не означает, что на вас она подействует так же. Вот что стоит знать о различных вариантах диет.

"Авторские" диеты

Большинство из них были разработаны врачами или диетологами, которые страдали от определенных заболеваний. Например, Уильям Хэй, который начал раздельное питание еще в 20-х гг. прошлого века, страдал гломерулонефритом – серьезное заболевание почек.

Суть диеты заключалась в употреблении различных категорий продуктов отдельно, поскольку для их переваривания требуется разная ферментативная среда. Такой тип питания действительно эффективен, поскольку организм тратит гораздо меньше энергии на переваривание и быстро выводит остаточные продукты обмена.

Однако, на практике питаться раздельно трудно – для этого нужно быть постоянно поближе к холодильнику. К тому же, меняется ферментативная активность, поэтому после диеты привычные продукты перевариваются труднее.

"Секретные" ингредиенты авторских диет далеко не всегда эффективны – видео

Другие так называемые "авторские" диеты основаны на одинаковом принципе – употреблении большего количества белков и жиров при уменьшении количества углеводов.

При таких условиях организм вынужден переходить на использование собственных жировых запасов. Некоторые авторы предлагают включить в меню что-то экзотическое, например, питахайю и утверждают, что именно этот продукт будет способствовать снижению веса.

В основном, это не имеет никакого значения, поскольку похудение провоцируется уменьшением количества углеводов. На таком принципе построены известные диеты Дюкана и Кремлевская.

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Монодиеты

Их суть сводится к включению в рацион одного-двух продуктов, например, гречки с кефиром. Если целью является очищение организма или такую ​​диету назначил врач, ее используют в течение 1-2 дней.

В других случаях прибегать к ним не стоит – похудение произойдет за счет резкого уменьшения энергетической ценности рациона. При возвращении к обычному режиму питания килограммы вернутся.

Сыроедение, или витарианизм

По правилам диеты, можно употреблять продукты, которые не подлежали термической обработке. С одной стороны, это полезно, поскольку в фруктах и ​​овощах сохраняется больше витаминов.

У сирих овочах та фруктах зберігається більше вітамінів

В сырых овощах и фруктах сохраняется больше витаминов

С другой – получить нужное количество белков из сырой рыбы и мяса трудно (значительная часть белка не усваивается). Если же мясо и рыба прошли термическую обработку, белки денатурируются, поэтому желудочно-кишечному тракту их легче расщепить.

Диета по группе крови

По мнению некоторых специалистов, никаких оснований учитывать группу крови при выборе продуктов нет. Эффективность таких диет обусловлена ​​тем, что в каждой группе продуктов в соответствии группам крови предпочтение отдается здоровым продуктам – мясу, рыбе, клетчатке.

Ни в одной группе нет "быстрых" углеводов (пирожных и конфет). Хотя, в качестве эксперимента можно попробовать и такой вариант питания.

Палеодиета, или диета каменного века

По правилам, в меню нельзя включать продукты цивилизации, в частности, зерна, молочные продукты, бобовые, сахар и обработанные масла.

Вместо этого нужно питаться рыбой, мясом, птицей, овощами, фруктами и орехами. Диета действительно эффективна, поскольку исключение продуктов цивилизации автоматически предусматривает уменьшение количества быстрых углеводов в рационе.

Голодание

Самостоятельно голодание можно использовать не более 1-2 дней, чтобы разгрузить пищеварительную систему. Однако, при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта оно строго запрещено.

Лікувальне голодування проводиться виключно під наглядом спеціаліста і споживати можна тільки воду

Лечебное голодание проводится исключительно под наблюдением специалиста и потреблять можно только воду

Cheat meal или cheat day

В первом случае речь идет об одном приеме пищи в течение дня, когда разрешено есть все и в любом количестве, во втором – то же можно делать в течение дня.

Такой подход применяется тогда, когда правильное питание и тренировки перестают способствовать снижению веса. Это происходит из-за гормональных изменений.

Запланированное нарушение диеты позволяет перезапустить синтез гормонов и избавиться от психического напряжения, вызванного ограничениями рациона и постоянными физическими нагрузками. Практиковать такой прием следует не чаще, чем раз в 7-10 дней.

Кетодиета

Суть заключается в постепенном отказе от углеводов в пользу белков и жиров (их пропорция в рационе составляет 1: 1). Такой подход применяют также для лечения сахарного диабета.

Диету можно использовать даже в период интенсивных физических нагрузок, поскольку жиры дают больше энергии, чем углеводы. Но только в том случае, если это "правильные" жиры: рыба, растительные масла, молочные продукты (сметана, сливочное масло), орехи, свинина на гриле.

Під час кетодієти потрібно вживати рибу, рослинні олії, молочні продукти, горіхи

Во время кетодиеты нужно употреблять рыбу, растительные масла, молочные продукты, орехи

Фото: unsplash.com

Автор: Ольга Задорожная
Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Публикации Статьи Диеты
Источник: 24 Канал
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