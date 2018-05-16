"Подводные" течения диет, или что нужно знать перед тем, как сесть на диету

Большинство людей хотя бы раз в жизни сидели на диете. Кто-то делал это по рекомендации врачей, кто-то – из-за желания избавиться от лишних килограммов и выглядеть более привлекательно, кто-то – из-за необходимости соблюдения спортивного режима. Как различные диеты влияют на организм, в чем их преимущества и недостатки, читайте дальше.

Что такое диета и зачем она нужна

Большинству кажется, что именно за счет изменения пищевых привычек можно достичь быстрых результатов. Доля правды в этом есть: действительно, отказ от фастфуда и другой бесполезной пищи приводит к потере лишних килограммов. Однако, чем больше запретов предстает перед организмом, тем меньше он хочет сбрасывать лишние килограммы.

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В один прекрасный момент даже при жесткой диете процесс похудения тормозится. Иногда человек может набрать еще больше килограммов, чем потерял.

А все потому, что организм переходит в "аварийный" режим функционирования и начинает любые питательные вещества запасать в виде подкожного жира. Параллельно меняется гормональный фон, скорость и качество расщепления белков, жиров и углеводов.

Поэтому, если и придерживаться диет, делать это нужно в течение непродолжительного периода времени. Недаром термин "диета" в "Словаре украинского языка: в 11 томах" трактуется как определенный режим питания здорового или больного человека. Постоянное соблюдение диеты приписывается специалистами и исключительно в лечебных целях.

Большинство людей прибегают к диетам, когда перестают влезать в любимые джинсы

Положительные эффекты диет

Если не увлекаться диетами, а использовать их раз в несколько месяцев, можно не только потерять лишний вес, но и улучшить состояние здоровья. И вот почему:

• полный отказ или частичное ограничение определенных продуктов приводит к очищению организма за счет стимулирования моторики кишечника;

• изменение пищевых привычек приводит к улучшению деятельности гормонов;

• экспериментирование с продуктами и их сочетаниями позволяет лучше понять потребности организма;

• соблюдение питьевого и пищевого режимов развивает силу воли и самодисциплину;

• урегулирование количества белков, жиров и углеводов в рационе улучшает терморегуляцию и общую работоспособность.

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Негативные эффекты диет

Далеко не все диеты одинаково эффективны. Их негативные эффекты включают:

• краткосрочный эффект. Особенно, если речь идет о так называемых "экспресс-диетах", которые рассчитаны на 2-7 дней. По возвращении к привычному режиму питания все килограммы обычно "нарастают" снова;

• потерю мышечной массы. Этим грешат монодиеты, которые предусматривают отказ от белка - без него построить мышечные волокна, особенно при силовых физических нагрузках, невозможно;

• снижение иммунитета из-за дефицита питательных веществ и витаминов;

• непрезентабельный внешний вид - кожа обвисает и становится дряблой.

Если параллельно с диетой не выполнять физические упражнения, объемы уменьшатся, а целлюлит не исчезнет

Кроме того, причину лишнего веса с помощью исключительно диеты устранить невозможно. А она может быть какой угодно, начиная от особенностей синтеза гормонов и заканчивая нарушением лимфотока (одна из причин задержки жидкости в организме). Установить точную причину может только врач.

"За кулисами" диет

Каждая диета по-разному влияет на организм. И если одна диета оказалась эффективной для подруги, это вовсе не означает, что на вас она подействует так же. Вот что стоит знать о различных вариантах диет.

"Авторские" диеты

Большинство из них были разработаны врачами или диетологами, которые страдали от определенных заболеваний. Например, Уильям Хэй, который начал раздельное питание еще в 20-х гг. прошлого века, страдал гломерулонефритом – серьезное заболевание почек.

Суть диеты заключалась в употреблении различных категорий продуктов отдельно, поскольку для их переваривания требуется разная ферментативная среда. Такой тип питания действительно эффективен, поскольку организм тратит гораздо меньше энергии на переваривание и быстро выводит остаточные продукты обмена.

Однако, на практике питаться раздельно трудно – для этого нужно быть постоянно поближе к холодильнику. К тому же, меняется ферментативная активность, поэтому после диеты привычные продукты перевариваются труднее.

"Секретные" ингредиенты авторских диет далеко не всегда эффективны – видео

Другие так называемые "авторские" диеты основаны на одинаковом принципе – употреблении большего количества белков и жиров при уменьшении количества углеводов.

При таких условиях организм вынужден переходить на использование собственных жировых запасов. Некоторые авторы предлагают включить в меню что-то экзотическое, например, питахайю и утверждают, что именно этот продукт будет способствовать снижению веса.

В основном, это не имеет никакого значения, поскольку похудение провоцируется уменьшением количества углеводов. На таком принципе построены известные диеты Дюкана и Кремлевская.

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Монодиеты

Их суть сводится к включению в рацион одного-двух продуктов, например, гречки с кефиром. Если целью является очищение организма или такую ​​диету назначил врач, ее используют в течение 1-2 дней.

В других случаях прибегать к ним не стоит – похудение произойдет за счет резкого уменьшения энергетической ценности рациона. При возвращении к обычному режиму питания килограммы вернутся.

Сыроедение, или витарианизм

По правилам диеты, можно употреблять продукты, которые не подлежали термической обработке. С одной стороны, это полезно, поскольку в фруктах и ​​овощах сохраняется больше витаминов.

В сырых овощах и фруктах сохраняется больше витаминов

С другой – получить нужное количество белков из сырой рыбы и мяса трудно (значительная часть белка не усваивается). Если же мясо и рыба прошли термическую обработку, белки денатурируются, поэтому желудочно-кишечному тракту их легче расщепить.

Диета по группе крови

По мнению некоторых специалистов, никаких оснований учитывать группу крови при выборе продуктов нет. Эффективность таких диет обусловлена ​​тем, что в каждой группе продуктов в соответствии группам крови предпочтение отдается здоровым продуктам – мясу, рыбе, клетчатке.

Ни в одной группе нет "быстрых" углеводов (пирожных и конфет). Хотя, в качестве эксперимента можно попробовать и такой вариант питания.

Палеодиета, или диета каменного века

По правилам, в меню нельзя включать продукты цивилизации, в частности, зерна, молочные продукты, бобовые, сахар и обработанные масла.

Вместо этого нужно питаться рыбой, мясом, птицей, овощами, фруктами и орехами. Диета действительно эффективна, поскольку исключение продуктов цивилизации автоматически предусматривает уменьшение количества быстрых углеводов в рационе.

Голодание

Самостоятельно голодание можно использовать не более 1-2 дней, чтобы разгрузить пищеварительную систему. Однако, при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта оно строго запрещено.

Лечебное голодание проводится исключительно под наблюдением специалиста и потреблять можно только воду

Cheat meal или cheat day

В первом случае речь идет об одном приеме пищи в течение дня, когда разрешено есть все и в любом количестве, во втором – то же можно делать в течение дня.

Такой подход применяется тогда, когда правильное питание и тренировки перестают способствовать снижению веса. Это происходит из-за гормональных изменений.

Запланированное нарушение диеты позволяет перезапустить синтез гормонов и избавиться от психического напряжения, вызванного ограничениями рациона и постоянными физическими нагрузками. Практиковать такой прием следует не чаще, чем раз в 7-10 дней.

Кетодиета

Суть заключается в постепенном отказе от углеводов в пользу белков и жиров (их пропорция в рационе составляет 1: 1). Такой подход применяют также для лечения сахарного диабета.

Диету можно использовать даже в период интенсивных физических нагрузок, поскольку жиры дают больше энергии, чем углеводы. Но только в том случае, если это "правильные" жиры: рыба, растительные масла, молочные продукты (сметана, сливочное масло), орехи, свинина на гриле.

Во время кетодиеты нужно употреблять рыбу, растительные масла, молочные продукты, орехи

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