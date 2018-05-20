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Подводные защитники: в Одессе организовали уникальную школу военных водолазов

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Это волонтерские курсы для военных Вооруженных сил и Национальной гвардии. Уже два года бойцов, разведчиков в частности, тренируют на современном оборудовании, чтобы они могли выполнять сложнейшие задачи.

Сергей – военный со стажем, но несмотря на все профессиональные навыки мужчина решил развиваться и дальше.

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Он убежден, что защищать государство следует не только на суше, но и под водой. Именно поэтому и решил пройти курс в Школе военных водолазов.

К моему удивлению, сколько ни плаваю, но только на этом курсе научился делать это правильно. Если понимаешь механику и физику процесса, то начинаешь плыть, как настоящий пловец,
– ответил военнослужащий.

Инструктор школы Максим имеет 20 лет подводного стажа. Нацгвардейцам привез оборудования, с которым наши военные пока не работали из-за его высокой цены, однако все мировые стандарты требуют именно такой аппаратуры.

Інструктор школи військових водолазів Максим Кривоніс
Инструктор школы военных водолазов Максим Кривонос

Оборудование достаточно дорогое, около 5-6 тысяч евро за единицу. В странах НАТО именно это оборудование используется широко с различным спектром задач,
– прокомментировал инструктор Школы военных водолазов Максим Кривонос.

Школа военных водолазов работает уже второй год. За это время свои дайверские навыки улучшили более 30 военных. И все благодаря волонтерам портала People's project – Народный проект. Они собрали 190 тысяч гривен, обо всех пожертвования отчитываются на сайте.

Нам нужно было пригласить людей, которые привезли бы оборудование и подводные буксировщики. А что касается оборудования, то мы контактируем с командирами подразделений и закупаем только самое необходимое,
– сказал волонтер Константин Миргородский.

Военные водолазы, по словам инструкторов, достаточно сложная профессия. И пока государство не успевает за мировыми стандартами, военных приходится поддерживать волонтерам.

Автор: Ирина Карпюк
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Волонтеры Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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