Подытожили как надо: в БПП назвали новогодний корпоратив заключительным заседанием фракции

В секторе президентской фракции 21 декабря в ВРУ были пустые стулья. А премьер в ложе правительства жадно пил воду. Это все вероятные последствия корпоратива БПП, который был накануне. В самой фракции его скромно называют итоговым заседанием.

"Что такое корпоратив? Это было итоговое заседание фракции: слушали выступления, говорили", – рассказал заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.

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А вот в парламенте итогов сих пор не подводили. Ведь календарный год и парламентский – не совпадают. Седьмую сессию закроют в середине января.

Хотя этот год в Раде был щедр на громкие события. Депутаты с подачи президента на 5 году войны взялись за вопросы национальной безопасности. Еще в начале 2018 года приняли закон о реинтеграции Донбасса. В документе признали Россию агрессором и оккупантом, но тогда разрывать с ней "дружбу" отказались. Сделали это недавно, уже ближе к концу года.

Российская Федерация дерзко пренебрегла основополагающими принципами договора, в том числе, нарушая территориальную целостность, совершая вооруженную агрессию, применяя военное и экономическое давление,

– заявил в декабре 2018 года заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

А вот летом депутаты приняли закон о нацбезопасности, который приблизил Украину к стандартам НАТО. Министр обороны в Украине с момента вступления в силу закона должен быть только гражданским. Хотя заморачиваться и искать кандидатуру среди гражданских у президента не стали. Степан Полторак просто уволился из армии и стал министром без погон.

Кроме принятия профильного закона, в этом году депутаты по просьбе президента прописали курс на вступление в НАТО и ЕС в Конституции. Правда, только в первом чтении. И только через несколько месяцев после этого, в конце ноября, Российский флот атаковал и захватил украинские корабли вблизи полуострова. Тогда президент предложил ввести военное положение на 2 месяца. В парламенте предложение восприняли как способ отмены выборов в марте, поднялся огромный скандал. Президент уступил и предложил продолжительность военного положения ограничить месяцем. И то – лишь в 10 областях "исключительно расположенных вдоль российской границы, Приднестровья, Азовского и Черного морей, где могут нанести удар".

Теперь Петр Порошенко занимается своими предвыборными делами, ездит, агитирует и гуляет на корпоративах во время военного положения,

– подчеркнул нардеп Сергей Лещенко.

Также в этом году, после двух лет промедлений, депутаты приняли закон о создании Антикоррупционного суда. Правда, сначала, как оказалось, власть хотела чтобы апелляции по всем делам топ-коррупции, которые уже рассматриваются, была не в новосозданном, а в старых судах. Однако, из-за давления международного сообщества это исправили.

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Кроме того, парламентарии после 3 лет дискуссий и договоренностей наконец изменили состав Центральной избирательной комиссии. А вот снять депутатскую неприкосновенность и изменить избирательную систему – без мажоритарки и с открытыми списками – так и не получилось. Также на следующий год оставили рассмотрение во втором чтении закона о языке. В частности, он должен обязать народных депутатов и госслужащих пользоваться украинским языком во время публичных выступлений и на телеэфирах.