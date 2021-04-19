В Днепре в подземном переходе 18 апреля нашли брошенный автомобиль. Иномарка была с побитой задней частью. Почему ее там оставили – неизвестно.

Об этом сообщил в своем фейсбуке заместитель мэра города Михаил Лысенко. Также он опубликовал фото автомобиля.

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Брошенный в подземном переходе автомобиль / Фото Михаила Лысенко

Подробнее об этом инциденте

Белый Renault оставили в подземном переходе неподалеку от гостиницы "Рассвет".

Она находится на улице Ивана Акинфиева.

Когда авто обнаружили, у него была искорежена задняя часть.

Также рядом лежал отбитый бампер.

Вероятно, транспорт накануне попал в ДТП.



Подземный переход с заброшенным автомобилем / Фото Михаила Лысенко

Что говорят правоохранители

Как рассказали в полиции Днепра в комментарии 24 каналу, сообщение об этом авто к правоохранителям поступило примерно в 11:30.

Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя, который мог быть за рулем. Также пытаются установить обстоятельства произошедшего.



Задняя часть заброшенной в переходе иномарки / Фото Михаила Лысенко

Обратите внимание! Рядом с селом Старые Кодаки неподалеку от Днепра 30 марта сгорел автомобиль Toyota Higlander. Когда огонь потушили, внутри нашли тело человека. Предполагают, что это директор магазина, который исчез накануне.