В Днепре в переходе нашли побитую иномарку: как она там оказалась – фото
В Днепре в подземном переходе 18 апреля нашли брошенный автомобиль. Иномарка была с побитой задней частью. Почему ее там оставили – неизвестно.
Источник:фейсбук Михаила Лысенко
Об этом сообщил в своем фейсбуке заместитель мэра города Михаил Лысенко. Также он опубликовал фото автомобиля.
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Брошенный в подземном переходе автомобиль / Фото Михаила Лысенко
Подробнее об этом инциденте
- Белый Renault оставили в подземном переходе неподалеку от гостиницы "Рассвет".
- Она находится на улице Ивана Акинфиева.
- Когда авто обнаружили, у него была искорежена задняя часть.
- Также рядом лежал отбитый бампер.
- Вероятно, транспорт накануне попал в ДТП.
Подземный переход с заброшенным автомобилем / Фото Михаила Лысенко
Что говорят правоохранители
Как рассказали в полиции Днепра в комментарии 24 каналу, сообщение об этом авто к правоохранителям поступило примерно в 11:30.
Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя, который мог быть за рулем. Также пытаются установить обстоятельства произошедшего.
Задняя часть заброшенной в переходе иномарки / Фото Михаила Лысенко
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