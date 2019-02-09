Поджечь УПЦ МП за 2 тысячи долларов: СБУ разоблачила шокирующие планы спецслужб России

Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Российские агенты хотели дестабилизировать ситуацию в нашей стране на религиозной почве.

Спецслужбы России и подчиненные им "МГБ ЛНР/ДНР" искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Заказчик-злоумышленник пообещал прислать 2 тысячи долларов исполнителю "заказа" на банковскую карточку. Счет, кстати, открыт в одном из украинских банков.

Правоохранители СБУ разоблачили алгоритм действий, который придумала спецслужба России. Согласно ему исполнитель преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.

Полностью палить не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект может быть любой, на ваш выбор. Обязательно МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ,

– указано в сообщении.

Заказчик запрещал брать телефон с сим-картой на место преступления. Он предписывал включать "режим полета", чтобы исполнитель не "засветился".

СБУ уже задержала одного такого исполнителя. Однако вербовочная деятельность спецслужбы РФ продолжается до сих пор.

В связи с этим СБУ призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода "заказов" безотлагательно информировать отечественную спецслужбу,

– отметили в пресс-службе.

Кроме того, полиция Донетчины зарегистрировала 10 ложных сообщений о нарушениях во время избирательного процесса. Все эти сообщения были отправлены с оккупированных территорий.