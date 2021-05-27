Полицейские разыскали парня по горячим следам. Его задержали и объявили о подозрении.

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Что известно об инциденте

  • Между парнем и девушкой произошел конфликт 26 мая.
  • В результате парень поджег беременную 20-летнюю сожительницу.
  • Об инциденте на улице Соборности сообщили в ГСЧС в 16:10.
  • Девушка с телесными повреждениями была доставлена в больницу.
  • Ее госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
  • Злоумышленника оперативно разыскали несколько экипажей патрульных: они перекрыли вокзалы и автовокзалы.
  • По месту жительства парня обнаружили оружие: его изъяли.

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Оружие, которые нашли дома у 17-летнего подростка / Фото Нацполиция

  • На подростка возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
  • Ему грозит до 15 лет лишения свободы.